باركلي: وضع تشيلسي الحالي يشبه مانشستر سيتي مع جوارديولا

مواجهة مرتقبة بين الفريقين في نهائي كاراباو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع روس باركلي، لاعب تشيلسي، عن الأوضاع الحالية لفريقه وتراجع الأداء والنتائج وشبه الوضع بما مر به مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا في عامه الأول.

ويعاني تشيلسي من تذبذب النتائج مؤخراً مما أدى لابتعاده عن المربع الذهبي وتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

وقال باركلي للصحافة: "نتعلم الجديد يومياً، كلنا لاعبين من الطراز العالي ونريد ذلك، الوضع حالياً يشبه الموسم الأول لبيب جوارديولا مع سيتي".

وأضاف: "وقتها كان هناك لحظات صعود وهبوط، عندما كنت في إيفرتون انتصرنا عليهم 4-0، نملك الطموح لنكون من أفضل فرق العالم ونحن كذلك بالفعل".

وواصل الدولي الإنجليزي: "لم نصل بعد لأسلوب اللعب الذي يريده المدرب، ولكن سنفعل مع الوقت، الأوقات الجيدة قادمة، سترون كيف سنتحسن".

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(📸: IG/gabrielbatistutaok) pic.twitter.com/MU4sK7tPQn — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

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واستطرد: "كل مدرب له طريقته، كان الوضع مشابهاً مع مارتينيز في إيفرتون، هي مجرد تنظيم للمباراة، الأمر سيساعدنا ولا أمانعه، يحاول تحسين كل لاعب، ويمكنك رؤية ما فعله في نابولي".

واختتم: "مرينا بفترة تقلبات ولكن أثق في عودتنا والنجاح، الأمر يتعلق بالبطولات، ولهذا أنا هنا، وعندما لا تحققها يزيد الضغط، الوضع في تشيلسي كان دائماً مدربين يتغيرون على مدار الأعوام".

ويلعب تشيلسي مساء الأحد نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي على ملعب "ويمبلي".