بارقة أمل .. ضياع صفقة فلاهوفيتش يمنح برشلونة فرصة مثالية لتدعيم صفوفه

أصبح يوفنتوس الإيطالي على بعد خطوة واحدة فقط من إغلاق أكبر صفقة في فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.

فلاهوفيتش كان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، لكن يوفنتوس كثف من خطواته لتأمين خدمات المهاجم الصربي الشاب في يناير الجاري.

ورغم خسارة برشلونة في سباق فلاهوفيتش، إلا أن انتقال الصربي إلى يوفنتوس يفتح الباب أمام "البلوجرانا" للتعاقد مع أحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات، وهو الإسباني ألفارو موراتا مهاجم "السيدة العجوز".

وكنا قد كشفنا سابقًا في "جول" أن موراتا يعد هدفًا رئيسيًا بالنسبة إلى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ويرى فيه أنه من أفضل المهاجمين في العالم.

والآن، تؤكد صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة يرى أن تعاقد يوفنتوس مع فلاهوفيتش سيكون بارقة أمل للتحرك نحو موراتا.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن الكرة الآن في ملعب برشلونة، خاصة مع تواجد خوانما لوبيز وكيل أعمال موراتا في إيطاليا للتعرف على وضع مهاجم منتخب إسبانيا في حالة إتمام انتقال فلاهوفيتش إلى يوفنتوس.

وفي إيطاليا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان برشلونة سيتحرك من أجل موراتا في يناير الجاري، والأمور تظل غامضة في الوقت الحالي.

ولذلك فإن يوفنتوس ليس لديه أي مشكلة في الاحتفاظ بخدمات موراتا إلى جانب فلاهوفيتش ومويس كين في مركز المهاجم الصريح، وهو ما سيسعد ماسيمليانو أليجري مدرب "السيدة العجوز".

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