بارقة أمل .. بيانيتش يرحب بالانتقال إلى النصر

تطور مثير في تحرك نادي النصر للتعاقد مع ميراليم بينايتش لاعب وسط برشلونة.

تكثف إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها لتلبية طلبات الفرنسي رودي جارسيا؛ مدرب الفريق الجديد؛ في سوق الانتقالات الصيفية، والتي يأتي على رأسها تعزيز خط الوسط بمحترفين أجانب.

وبطلب من جارسيا، حاولت إدارة النصر خلال الأسابيع القليلة الماضية التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني.

الأمور تباينت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، منذ عرض النصر الأول على بيانيتش، حيث دخل نادي ليون الفرنسي على خط التعاقد مع لاعبه السابق، بالإضافة إلى دخول نادي بشكتاش التركي في الصفقة.

كما جاء تألق بيانيتش خلال تدريبات برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد ليجعل الأمور أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن النادي الكتالوني كان يرغب في التخلص من بيانيتش.

ما هو موقف بيانيتش من عرض النصر؟

الإسباني روجر بروس بيريرا، الصحفي السابق في صحيفة "سبورت"، المقربة من برشلونة، كشف عن تفاصيل جديدة تخص انتقال بيانيتش إلى النصر.

وكتب بيريرا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بيانيتش وافق على الانتقالات إلى النصر".

وأضاف: "النادي السعودي يريد التعاقد مع البوسني بعد طلب من المدرب رودي جارسيا".

هل بدأت المفاوضات بين النصر وبرشلونة؟

وفي التغريدة نفسها، كشف بيريرا عن وضعية المفاوضات بين النصر وبرشلونة، وموقف النادي الكتالوني من الصفقة.

وكتب: "من جانبه، برشلونة يرحب برحيل بيانيتش، بالنظر إلى أن ذلك سيوفر راتبه".

واختتم: "ليس هناك أي تواصل بين الناديين حاليًا، لكن من الممكن أن تبدأ المفاوضات خلال الأيام القادمة".

ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أعلن النصر رسميًا حتى الآن عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد، لينضموا إلى صفوف "العالمي" بداية من موسم 2022-23.

الصفقة الأولى كانت التعاقد مع الظهير جيسلان كونان، بعقد يمتد لثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر.

الصفقة الثانية، كانت التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر أيضًا، بعد انتهاء عقده مع نابولي الإيطالي.

أما آخر صفقات النصر الرسمية، فكانت التعاقد مع البرازيلي لويز جوستافو، قادمًا من فنربخشه التركي في صفقة انتقال حر.