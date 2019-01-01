بارزالي سعيد بوداع "الأساطير" ويكشف الفارق بين كونتي وأليجري
أبدى أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس المعتزل مؤخراً أنه اتخذ القرار في ذلك الوقت نظراً لحاجة جسده.
وقال بارزالي:"لقد قررت هذا الموسم أنه وقت الاعتزال، على الصعيد البدني لم يكن عاماً جيداً لي، ولذلك لاحظت أنه وقت تعليق الحذاء".
وأضاف:"اللعب في يوفنتوس يحتاج لأفضل حالة ممكنة، وفي النهاية كان من الأفضل أن أنهي الأمر هنا بهذه الطريقة".
وتابع:"لم أتوقع هذا الوداع أبداً، اعتقدت أني سأحصل على جولة تصفيقية وحسب، ولكن الرئيس واللاعبين منحوني هدية رائعة قبل المباراة".
وأوضح:"حين هتفوا باسمي كنت متحمساً وفخوراً، لقد فعلوا هذا مع أليكس ديل بييرو وجيجي بوفون، لاعبان أسطوريان".
وعن الفارق بين المدربين أنتونيو كونتي وماكس أليجري قال:"مع كونتي كنا نلعب بشراسة أكبر، مع أليجري استمتعنا أكثر".
يذكر أن بارزالي انضم ليوفي في يناير 2011 قادماً من فولفسبورج، ليحصد معه 16 بطولة منهم 8 ألقاب متتالية للدوري.