بارجوان : برشلونة كان مثل الحلوى التي انتهت صلاحيتها !

أعرب سيرجي بارجوان مدرب برشلونة المؤقت، عن شعوره بعد انتهاء رحلته القصيرة مع النادي الكتالوني قبل مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

بارجوان الذي كان يعمل كمدرب للفريق الرديف جاء بصورة مؤقتة بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، وقاد الفريق ضد ديبورتيفو ألافيس ودينامو كييف.

برشلونة أعلن اليوم، الجمعة، عن قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بشكل دائم، لتنتهي مهمة بارجوان سريعًا.

ومن جانبه قال مدرب الفريق الكتالوني في المؤتمر الصحفي للقاء سيلتا فيجو:"إنه أمر طبيعي، كنت أعرف برحيلي بالفعل وعلمت أنها مهمة لها تاريخ انتهاء الصلاحية".

وأضاف:"في النهاية الأمر يشبه الحلوى، عندما يتوقف طعهما وبعدها تكرهها، لكني سعيد جدًا لأن التفاصيل الصغيرة التي أدخلتها على الفريق ظهرت".

وأوضح:"لم أفكر في الأمر كثيرًا، فكرت فقط في اللاعبين وفي نفسي ولم أشغل بالي بما سيأتي بعد ذلك، وكل تركيزي كان على تقديم الأفضل للفريق، واستمتعت كثيرًا بهذه التجربة".

وعن قدوم تشافي:"برشلونة لم يجعل الأمر رسميًا بعد، لكني هنا لمساعدة النادي لحين حدوث ذلك".

إصابة ديمبيلي:"بعد المباراة كنا جميعًا سعداء، ديمبيلي لعب وأصيب بالأمس لذلك هذه مشكلة جديدة علينا حلها".

وعن حظوظ برشلونة هذا الموسم:"الأمر يعود للاعبين على أرض الملعب، برشلونة سيكون في القمة لأنه لديه مجموعة رائعة من اللاعبين، هناك فريق يقاتل للتواجد في أعلى مكانة ممكنة بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع بالدوري الإسباني بـ16 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب الصدارة.