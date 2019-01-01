بارتوميو يوضح حقيقة مفاوضات جريزمان

رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو يؤكد أن فريقه لم يتحدث مع جريزمان وينتظر ليرى ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن فريقه لم يتفاوض مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو ونقلتها صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أنه لا يزال يتابع سوق الانتقالات ولديه الكثير من القرارات ليتخذها في الفترة المقبلة.

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وقال بارتوميو: "لقد قلنا ذلك بوضوح من قبل ودائمًا نقوله، لم نتحدث مع جريزمان، لا يوجد أي شيء في الوقت الحالي، سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف متحدثًا عن إعداد الفريق للموسم المقبل وتعامله في سوق الانتقالات: "نحن نسير بشكل بطيء وحذر فيما يتعلق بمثل تلك الأمور".

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وأكمل: "لا يزال لدينا وقت في شهر يونيو وكامل شهري يوليو وأغسطس، نحن نتحدث ونضع الخطط للفريق الأول والثاني، ولدينا أكثر من لاعب ليتم تصعيدهم، وكذلك سيكون هناك من سيرحل".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن ضم صفقته الأولى قبل أشهر عندما نجح في الحصول على خدمات فيرنكي دي يونج من صفوف أياكس الهولندي.