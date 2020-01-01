بارتوميو يكشف .. لماذا أقيل فالفيردي وتم اختيار سيتين؟

بارتوميو لم ينس فالفيردي في مؤتمر تقديم سيتين

رحب رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو بالمدرب الجديد كيكي سيتين، بتوجيه الشكر له، لقبوله المهمة الصعبة في منتصف الموسم.

وقال الرئيس في مؤتمر تقديم المدرب الجديد "أود أن أشكر كيكي سيتين لقبوله التحدي المتمثل في قدومه إلى برشلونة، ونحن لا نعرف كمدرب فقط، بل أيضًا كلاعب".

وبعد التأكيد أن مدرب بيتيس السابق يتمتع بأسلوب مشابه لإرث برشلونة وإستراتيجيته الخاص، فمن الأسباب التي دفعته بالتعاون مع مجلسه لاتخاذ قرار إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وفي هذا السياق قال "أود كذلك أن أتوجه بشكر خاص للمدرب فالفيردي لأنه ساهم في تحسين الفريق، ورغم أن النتائج كانت جيدة، إلا أننا كنا نعلم أن الأمور كانت بحاجة لمزيد من التحسين، وكما تعلمون كل المدربين يتابعون الصحف ويستمعون للتحليل، ونحن كنا على مسافة قريبة جدًا منه منذ فصل الصيف".

وأضاف "نحن نقوم بالتغيير لأننا في منتصف الموسم، وكنا بحاجة إلى دفعة لمواجهة ما حدث في الآونة الأخيرة لأننا لا نبحث سوى عن أهدافنا"، في إشارة إلى هدف النادي في الاستحواذ على كل البطولات".

وعن اختيار سيتين بالذات، قال "تحدثنا مع العديد من المدربين لمعرفة رؤيتهم لمستقبل برشلونة، لكن الأسماء لم تعلن على الملأ في وجود فالفيردي".

وختم حديثه "سيتين مدرب ساحر، شكرًا لحضورك هنا، ونحن نعلم أنك تحب يوهان كرويف كلاعب ومدرب، وهذه أفضل طريقة للتواصل مع النادي لأن فلسفتك تشبه فلسفتنا".

وكانت إدارة النادي الكاتالوني قد استقرت على قرار التخلص من فالفيردي بعد الخروج من كأس السوبر الإسبانية على يد أتلتيكو مدريد مساء الخميس الماضي.