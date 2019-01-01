بارتوميو يطلب الاجتماع ببيكيه بشكل عاجل وجمعية الصحفيين ترد

جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يطلب من جيرارد بيكيه الاجتماع به بسبب تصريحاته الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اتصل بالنجم جيرارد بيكيه وطلب منه الاجتماع به بشكل عاجل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن مكالمة بارتوميو كانت بسبب تصريحات بيكيه الأخيرة عن إدارة النادي.

وكان بيكيه قد انتقد الإدارة في تصريحات صحفية وأكد أنها تستخدم الصحف الموالية لهم من أجل الدفاع عنهم وتحميل الأخطاء للاعبي الفريق.

كونتي يستعيد قوته الضاربة أمام برشلونة

وقال بيكيه عقب الفوز على خيتافي: "نحن نعلم النادي جيدًا ومن هي الصحف الموالية له ونعرف الأشخاص الذين يكتبون عن الفريق حتى لو لم تكن تلك المقالات من رؤوسهم، علينا جميعًا أن نكون معًا، وأقصد هنا اللاعبين ومجلس الإدارة".

وخرجت جمعية الصحفيين الإسبانية وانتقدت تصريحات بيكيه في بيان رسمي وكتبت: "لا نقبل بما قاله تجاه زملائنا، لا نكتب بناءً طلب من أي شخص، يجب احترام الجميع في هذه المهنة".

جدير بالذكر أن برشلونة يمر بفترة تخبط كبيرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية حيث أراد ضم نيمار وفشل واستمر التخبط في بداية الموسم بالنتائج المتراجعة.