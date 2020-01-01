بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة

حملة سحب الثقة تنجح في تحقيق أهدافها

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الاستقالة من منصبه بعد حملة سحب الثقة التي تم تنظيمها ضده الفترة الأخيرة.

الأمور اشتعلت بشكل واضح في شهر أغسطس الماضي، بعد خسارة برشلونة 8/2 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وخروج ليونيل ميسي للتهديد بالرحيل عن الفريق.

حملة سحب الثقة قامت بتحقيق أهدافها، بعدما نجحت في جمع الأصوات اللازمة لإجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو ومجلس الإدارة.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الحكومة الكتالونية رفضت إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا، وهو ما دفع بارتوميو ومجلس إدارته للاستقالة.

وأوضحت أن بارتوميو لم يعد رئيساً لبرشلونة في الوقت الحالي، بعد الاجتماع العاجل الذي أجراه مساء اليوم، الثلاثاء، مع مجلس إدارته بالكامل.

ويأتي ذلك نظراً لاقتناع بارتوميو وباقي المديرين بمجلس إدارة برشلونة، بصعوبة استمرارهم في الظروف الحالية، وتعقد موقفهم أمام أعضاء النادي.

ويضاف إلى ذلك الحالة المتواضعة للفريق، وخسارته الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني السبت الماضي، مما أدى لاحتلال الفريق للمركز الثاني عشر بـ7 نقاط فقط.

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يذكر أن بارتوميو جاء إلى برشلونة بعد استقالة ساندرو روسيل في 2014، وبعد تحقيق الثلاثية في 2015 زادت شعبيته بصورة كبيرة، قبل أن تنهار بصورة كارثية خلال السنوات القليلة الماضية.