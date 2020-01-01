بارتوميو يثور على أرتور ويكشف موقف تشافي ومستقبل فاتي

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يثور على لاعبه البرازيلي أرتور ميلو بعد تصرفاته الأخيرة.

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن غضبه العارم من تصرفات لاعبه البرازيلي أرتور ميلو نجم وسط الملعب.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بارتوميو لصالح صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن ما قام به أرتور قلل من احترامه للفريق ولزملائه.

وقال بارتوميو: "ما قام به أرتور هو قلة احترام لفريقه ولزملائه في الفريق، لأننا نريد أن نقدم أفضل ما لدينا في دوري أبطال أوروبا، وغيابه غير منطقي في بطولة بتلك الأهمية".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد اتفقنا على أن يتواجد هنا حتى نهاية دوري أبطال أوروبا، وهو لاعب له أهميته في الفريق وكان من الممكن أن يقدم المساعدة، كل ما قام به غير مقبول وبالفعل بدأنا في الشكوى ضده".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف يوفنتوس، لكن الانتقال سيتم بشكل نهائي مع بداية الموسم المقبل، ومن المفترض أن يكمل موسمه مع برشلونة حتى نهاية مشاركة الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

وأردف عن سيتيين وتشافي: "صحيح أنني أتحدث مع تشافي لكن ذلك لأننا تجمعنا علاقة جيدة، وقام لتوه بالتجديد لفريقه لكنه سيقوم بتدريب برشلونة في أحد الأيام، أما سيتيين فله تعاقده معنا".

وأكمل عن مستقبل أنسو فاتي: "لقد تحدثنا مع البيئة الخاصة به وأكدنا على أهمية استمراره لنا رغم الحديث عن رحيله، لا يوجد أي عرض له ووجوده في غاية الأهمية بالنسبة للنادي".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نابولي الأسبوع المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في لقاء الذهاب في إيطاليا بهدف لمثله.