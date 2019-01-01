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بارتوميو يتولى منصب نائب رئيس برشلونة

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Getty Images
استقالة ميستري لن تغير كثيرًا في قيادة الفريق الكتالوني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر جوسيب ماريا باتوميو، رئيس نادي برشلونة، عدم تعيين نائب له بعد استقالة جوردي ميستيري والقيام بأعباء هذا المنصب.

ميستيري قدّم استقالته مساء أمس، الأربعاء، من منصبه نائبًا لرئيس البلوجرانا وبحسب التقارير الصحفية الخلاف جاء حول عودة نيمار إلى النادي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ بارتوميو قرر في اجتماع مع مجلس الإدارة صباح اليوم، الخميس، عدم تعيين نائب له خلال الفترة الحالية والقيام بهذا المنصب.

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وأوضحت أنّ هذا بالضبط ما حدث العام الماضي بعد تقديم ثلاثة مسؤولين في الإدارة استقالتهم مانيل أرويو وكارلوس فيلاروبي وسوسانا مونيخي.

وكان ميستيري هو من يدافع عن المدير الرياضي للنادي بيب سيجورا مما قد يهدد بإقالة الأخير من منصبه.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو تولى منصب نائب الرئيس تحت قيادة ساندرو روسيل من 2010 حتى 2014.

رابطة أندية الدوري الإسباني أعلنت عن جدول الليجا للموسم المقبل والذي ينطلق يوم 18 أغسطس.

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