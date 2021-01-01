بارتوميو ليس الأول .. هناك "بارسا جيت" مشابهة لبيريز في ريال مدريد!

فعلها فلورنتينو بيريز قبل بارتوميو في 2013 ولم تتم محاكمته

عادة قضية "بارسا جيت" للواجهة من جديد بعد اعتقال رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو على إثرها، ولكن ما لا يعرفه البعض أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قام بشيء مشابه من قبل.

داهمت الشرطة الكتالونية صباح اليوم، الإثنين، مقر نادي برشلونة الإسباني وقامت باعتقال عدد من الإداريين وعلى رأسهم الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو.

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بارتوميو تولى رئاسة برشلونة بعد استقالة ساندرو روسيل في 2014 بصورة مؤقتة، قبل الفوز بالانتخابات في 2015 وتولي المنصب بصورة رسمية حتى نوفمبر 2020.

في مطلع العام الماضي، 2020، كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنّ إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو اتفقت مع شركة خاصة بالعلاقات العامة على إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتمجيد في الإدارة والدفاع عنها.

هذه كانت فضيحة بارسا جيت، أما ما قام به فلورنتينو بيريز في 2013 كان اتفاقًا مع معصحفي يدعى أليخاندرو دي بيدرو لتأسيس موقع مزيف للدفاع عن الرئيس الحالي للنادي الملكي وتشويه صوره خصومه.

الموقع كان يحمل اسم دياريو برنابيو ولم يتوقف دوره عند تلميع صورة بيريز وتشويه خصومه فقط، بل وأيضًا الهجوم على قرارات الحكام ومحاولة التأثير في قرارات المدرب كارلو أنشيلوتي.

الاتفاقية بين الطرفين تم تقديرها من قبل فلورنتينو بيريز والصحفي أليخاندرو دي بيدرو بـ 300 ألف يورو، وكشفت صحيفة الدياريو تفاصيل المحادثات بين الطرفين وحتى مع وجود وسيط ثالث، حتى يتمكن بيريز من توجيه الصحيفة على الوجه الذي يريده.

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الجدير بالذكر أن رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل أيضًا تم الحكم عليه بالسجن، وها هو نائبه والذي خلفه في رئاسة النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو يواجه نفس المصير.