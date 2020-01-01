بارتوميو: شكرًا سيتين لقبولك التحدي مع برشلونة ولهذا أُقيل فالفيردي

بارتوميو لم ينس فالفيردي في مؤتمر تقديم سيتين

رحب رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو بالمدرب الجديد كيكي سيتين، بتوجيه الشكر له، لقبوله المهمة الصعبة في منتصف الموسم.

وقال الرئيس في مؤتمر تقديم المدرب الجديد "أود أن أشكر كيكي سيتين لقبوله التحدي المتمثل في قدومه إلى برشلونة، ونحن لا نعرف كمدرب فقط، بل أيضًا كلاعب".

وبعد التأكيد أن مدرب بيتيس السابق يتمتع بأسلوب مشابه لإرث برشلونة وإستراتيجيته الخاص، فند الأسباب التي دفعته بالتعاون مع مجلسه لاتخاذ قرار إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وفي هذا السياق قال "أود كذلك أن أتوجه بشكر خاص للمدرب فالفيردي لأنه ساهم في تحسين الفريق، ورغم أن النتائج كانت جيدة، إلا أننا كنا نعلم أن الأمور كانت بحاجة لمزيد من التحسين، وكما تعلمون كل المدربين يتابعون الصحف ويستمعون للتحليل، ونحن كنا على مسافة قريبة جدًا منه منذ فصل الصيف".

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