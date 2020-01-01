بارتوميو رئيس برشلونة يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يدخل الحجر الصحي بشكل احتياطي بعد مخالطته لحالة كورونا إيجابية.

دخل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الحجر الصحي الاحتياطي بعدما خالط حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا.

يأتي هذا قبل ساعات قليلة من مواجهة برشلونة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فيرينتسفاروشي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتم عزل بارتوميو بشكل كامل في منزله، وخضع لعملية فحص للفيروس ظهرت نتيجتها سلبية، كما لم يظهر أي أعراض للمرض.

المزيد من الفرق

تقليص صلاحيات ميسي وتجارب كومان .. أمور تغيرت في برشلونة منذ ثمانية بايرن ميونخ

ومن المفترض أن يخضع بارتوميو لمسحة أخرى خلال الساعات المقبلة لو ظهرت نتيجتها سليبة أيضًا سيستطيع أن يستأنف نشاطه بشكل طبيعي.

وكان من المفترض أن يحضر بارتوميو لقاء اليوم من ملعب كامب نو بالرغم من غياب الجماهير، لكن بعد ما حدث تم إلغاء حضوره.

ويأمل رئيس النادي الكتالوني أن تظهر نتائج المسحة الثانية قريبًا حتى يستطيع حضور مباراة الكلاسيكو من مدرجات الملعب التاريخي لبرشلونة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف نظيره ريال مدريد يوم السبت القادم على ملعب كامب نو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.