بارتوميو: فريق ميسي هو الأنجح على الإطلاق

تعرف على تصريحات بارتوميو في ذكرى مرور 120 عامًا على تأسيس برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنّ النادي لا يزال محافظَا على إرثه منذ تأسيسه على يد خوان جامبر في نهاية القرن التاسع عشر.

برشلونة احتفل بمرور 120 عامًا على تأسيسه مساء أمس، الجمعة، 29 نوفمبر إذ تأسس النادي عام 1899.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "في 120 عامًا حققنا ما نطمح له وأصبحنا ناديًا أقوى حول العالم وزادت القاعدة الجماهيرية بصورة كبيرة والجميع أصبح يعرف أننا مرجع لكرة القدم".

وتابع: "ذكرى التأسيس تذكرنا دائمًا بأهمية الإيمان والإخلاص لجذور فلسفة الفريق فنحن مستمرين لمدة 120 عامًا في الحفاظ على التقاليد التي رسخها جامبر".

رئيس النادي الكتالوني تحدث عن اللاعبين بقوله: "في البارسا نحاول امتلاك أفضل اللاعبين سواء بالتعاقدات أو من الأكاديمية ولدينا ليونيل ميسي الذي استمر في الفريق لمدة 15 موسمًا ليقودنا ويحقق معنا البطولات ولا يوجد فريق في العالم حقق نجاحات مثل تلك التي حققها فريق ميسي".

واختتم: "في 2009 حققنا السداسية وهي لحظة ساحرة وهامة في تاريخ النادي لأن الجميع أدرك أننا لا نلعب في أي بطولة سوى بهدف تحقيقها وظهر بيب جوارديولا في ثوب الخليفة الشرعي ليوهان كرويف وحققنا كل الألقاب الممكنة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 بطولات في عام واحد كما أنّه أول فريق إسباني يُتوج بالثلاثية والفريق الأوحد حتى الآن الذي حققها مرتين.

ميسي يمتلك 33 بطولة مع برشلونة وهو أكثر لاعب حصدًا للألقاب مع النادي كما حقق الدوري 10 مرات والأبطال 4 مرات وكأس ملك إسبانيا 6 مرات.