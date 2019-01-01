بارتوميو: اقتصاد برشلونة بخير.. ودي ليخت كان هدفاً لنا

حوار رئيس برشلونة مع قناة النادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن اقتصاد النادي وديونه، مؤكداً أن ماتيس دي ليخت مدافع أياكس المنتقل إلى يوفنتوس كان هدفاً للبلوجرانا.

وقال بارتوميو في حواره مع قناة برشلونة:"لقد كان صيفاً طويلاً. كنا نريد التعاقد مع لاعب وسط وقد وصل (فرينكي) دي يونج، ومهاجم وقد وصل (أنتوان) جريزمان) أيضاً مدافع مثل جونيور (فيربو) كما بدلنا حارسنا بضم نيتو".

وأضاف:"(ماتيس) دي ليخت كان هدفاً لنا ولكن لم تتم الصفقة. لدينا قائمة مكونة من 22 لاعباً، هذا قليل بعض الشيء ولكن (إرنستو) فالفيردي يتقبل الوضع".

وأوضح:"ديون برشلونة في مستويات طبيعية، لدينا التفاؤل بالمستقبل. برشلونة لا يخطط لرفع سعر التذاكر أو العضوية، لا يمكننا خسارة شخصيتنا الجماهيرية. أعلم أن ذلك سيأتي بعوائد فورية، ولكني أتمنى ألا يغير الرؤساء المستقبليون تلك الأسعار".

وتابع:"برشلونة يملك اقتصاداً صحياً يواصل النمو. التعاقد مع جريزمان تم قياساً على الأرباح المستقبلية. نحن ننفق 20 مليون يورو سنوياً على لا ماسيا أيضاً، ولا أعتقد أن هناك أي من أندية أوروبا ينفق أكثر من ذلك".

يذكر أن بارتوميو أكد في الحوار ذاته أن ليونيل ميسي لم يطلب التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان.

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