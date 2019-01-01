بارتوميو: أعتذر للجماهير.. لدينا نهائي يجب التركيز عليه

رئيس برشلونة يطالب بالهدوء قبل تحليل الموقف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اعتذاره للجماهير عقب الخروج أمام ليفربول من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو لموفيستار بلاس عقب المباراة:"أعرف أن الشعور صعب على الجماهير، نحن نعتذر لهم خصوصاً من أتوا إلى هنا في أنفيلد".

وأضاف:"لقد حدث لنا هذا من قبل في روما وها هو يحدث مجدداً. أفضل عدم الحديث أثناء سخونة الأمور، هناك وقت للتفكير".

وأوضح:"من الصعب التفسير الآن، لا يوجد تفسير لهذا الهدف الرابع، لا أعرف، لم أتحدث بعد للمدرب أو اللاعبين".

وتابع:"الآن نشعر كلنا بسخونة الحدث، يجب أن نركز لأن لدينا نهائي بعد أسابيع، من الغد سنرى ما الذي حدث في أنفيلد".

وكان برشلونة قد فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى 4 أهداف دون رد في الإياب.