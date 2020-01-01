بارترا يسترجع ذكريات هروب بيل: سقطت من الجنة إلى الجحيم

كيف عاش بارترا ليلة خسارة برشلونة نهائي كأس الملك في 2014؟

كشف مارك بارترا، لاعب برشلونة السابق، عن كواليس خسارة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي كأس الملك عام 2014 والتي حدثت منذ 6 أعوام.

ريال مدريد فاز على برشلونة يوم 16 أبريل عام 2014 بنتيجة 2-1 وحقق لقب كأس الملك.

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بارترا سجل هدف تعادل برشلونة في اللقاء ولكنّه ارتكب خطأ تسبب في إحراز بيل لهدف فوز ريال مدريد.

وقال بارترا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لي كان الأمر صعبًا مثل الجحيم، كنت صغير السن وأشارك للمرة الأولى أمام ريال مدريد وفي مباراة كبيرة بحجم نهائي كأس الملك".

وتابع: "في البداية سجلت هدفًا في مرمى إيكر كاسياس، ولكن بعدها هبطت من الجنة إلى الجحيم في ظروف دقائق، لقد كان أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لي".

لاعب ريال بيتيس الحالي أكد أنّه لا يمانع الحديث عن هذه الذكرى، مشير ًاى أنّ أكثر ما أسعده يومها أنّ كاسياس اقترب منه بعد المباراة ووجه له التحية والتشجيع.

واختتم: "كاسياس قال لي إنني سأتعلم الكثير من أخطائي وأن أي لاعب مكاني كان ليتسبب في مخالفة على بيل، ولكن سرعة اللاعب وترددي في القرار كان السبب لما حدث".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق لقب كأس الملك منذ حينها وتُوج به برشلونة 4 مرات وفالنسيا مرة واحدة.