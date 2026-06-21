باراغواي ضد أستراليا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة باراغواي ضد أستراليا في 26 يونيو 2026 عند 02:00 بتوقيت غرينتش و 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 يونيو 2026

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باراغواي ضد أستراليا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في كاليفورنيا تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة الرابعة إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث فرضت الولايات المتحدة هيمنة كاملة عبر فوز سريري 2–0 على أستراليا لتأمين الصدارة وعادت باراغواي بقوة بفوز درامي 1–0 على تركيا رغم بطاقة حمراء في الشوط الأول لميغيل ألميرون - تقلّص هامش الخطأ في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفايز) بشكل كبير. يتجه المعسكران إلى سانتا كلارا وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب أستراليا توني بوبوفيتش أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية السريرية، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة على المركز الثاني في المجموعة. سيعتمد بوبوفيتش على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه واللعب الانتقالي الخطير لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أميركي جنوبي منضبط للغاية وبدني. ويقف في مواجهتهم منتخب باراغواي المتماسك هيكلياً واليائس بقيادة غوستافو ألفارو. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمؤهلات بدنية من الطراز الرفيع, لا ألبيرّوخا يمتلك مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها ماتياس غالارزا - الذي سجل هدف الفوز السريري في الجولة الثانية - و خوليو إنسيسو التي تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

تُقام هذه المواجهة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحولات، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى أستراليا هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتأهلين تلقائياً تحت قيادة بوبوفيتش الصلبة, بينما تدخل باراغواي أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها الجريئة، وتجاوز إيقاف ألميرون، وتحقيق نتيجة حاسمة بأقصى عدد من النقاط لتتجاوز منافسيها. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

الولايات المتحدة 2–0 أستراليا

عانت تشكيلة توني بوبوفيتش من إحباط دفاعي في ملعب سياتل، حيث أجبرهم أداء هجومي سريري من المضيفين المشاركين على تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 2-0. وبحثًا عن التعافي وفرض أنفسهم في المجموعة، افتتح السوكيروز المباراة ساعين إلى الاستقرار الدفاعي لكنهم واجهوا صعوبة في توليد فرص مركزية منتظمة أمام ضغط أمريكي سلس.

تفكك شكل أستراليا مبكرًا بسبب هدف عكسي مؤلم في الدقيقة 11، منح الزخم بالكامل لصاحب الأرض. اعتمد رجال بوبوفيتش على عمود فقري بدني قوي لخنق أي مسارات انتقالية إضافية تمامًا خلال معظم الشوط، لكن تنظيمهم الهيكلي تصدع تحت الضغط قبل الاستراحة مباشرة عندما سجل أليكس فريمان هدفًا سريريًا في الدقيقة 43. وعلى الرغم من دفع الأعداد إلى الأمام وتغيير أنماطهم في المراحل الختامية، لم تتمكن أستراليا من فك تكتل أمريكي عنيد، ما تركهم يدافعون عن مركزهم في المجموعة في يوم المباراة الأخير.

تركيا 0-1 باراغواي

قدم رجال غوستافو ألفارو عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا من الصمود الخالص في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب لتجاوز تركيا بفوز حاسم 1-0. لا ألبيرروخا سيطرت بالكامل على لوحة النتائج تقريبًا على الفور، كاسرة الجمود في الدقيقة الثانية فقط عندما وجد لاعب الوسط ماتياس غالارزا الشباك بتسديدة سريرية.

ومع ذلك، واجه مخططهم التكتيكي المثالي عقبة هائلة قبل نهاية الشوط مباشرة عندما طُرد النجم ميغيل ألميرون ببطاقة حمراء مباشرة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وأمام خوض الشوط الثاني بالكامل بنقص عددي، تولى التنظيم الهيكلي الصارم لباراغواي السيطرة بالكامل. قالب ألفارو الدفاعي حيّد تمامًا تهديدات النجوم مثل أردا غولر وكينان يلدز، خنقًا للمساحات المركزية وتضييقًا لمسارات التحول. نجح خط دفاع ألفارو البطولي في إغلاق الدقائق المتبقية لتأمين النقاط الثلاث كاملة، مثبتًا شريان حياة حيويًا في المجموعة D.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

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أستراليا (توني بوبوفيتش)

لا يحتاج بوبوفيتش إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للسوكيروز بانتزاع زخم افتتاحي حاسم في البطولة. الحركة العمودية، والدورانات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية سلسة تثبت أن أستراليا تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بوبوفيتش أن يضمن أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل أمام الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك الشكل الهجومي العدواني لأستراليا أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحة مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، ما أدى إلى هزيمة قاسية 2-0 أمام الولايات المتحدة. أمام منتخب باراغواي المبني على إرث بدني ورياضي مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لبوبوفيتش على محور وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في وسطه لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي أمريكا الجنوبية في الهجمات المرتدة من عزل قلبي دفاعه.

باراغواي (غوستافو ألفارو)

لا يحتاج غوستافو ألفارو إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض إيقاعه في الفترات الافتتاحية من مباراتهم قبل أن أجبرت بطاقة حمراء في الشوط الأول لميغيل ألميرون على تراجع دفاعي شاق لحماية فوز 1-0 على تركيا. يبقى الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق وتقدمه بالكرة دون صانع ألعابه الموقوف.

أمام الكتلة العالية العدوانية لأستراليا، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستمرار ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لألفارو على غرفة محركه، مع توجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل ماتياس غالارزا إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما يتقدم باراغواي، يجب عليهم استغلال القنوات الواسعة التي تتركها الأظهرة الأسترالية المتقدمة شاغرة بقوة. سيكون استخدام الانطلاقات المتفجرة والمباشرة المتداخلة لأظهرة الجناح الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي الأسترالي أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة ليتسنى للتميمة خوليو إنسيسو استغلالها، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار فريق باراغواي

التحدي الأساسي لألفارو قبل دخول ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور هو معالجة كفاءة الثلث الأخير لدى تشكيلته مع إدارة إعادة ترتيب تكتيكية مفروضة. بينما خرج أبناء أمريكا الجنوبية من فوزهم البطولي 1–0 على تركيا دون مخاوف إصابة جديدة، فإن أبرز أخبار الفريق هي الغياب القسري لصانع الألعاب التميمة ميغيل ألميرون، الذي يقضي إيقافًا تلقائيًا بعد تلقيه بطاقة حمراء في الشوط الأول.

ستبني باراغواي حول إطارها التكتيكي المؤكد 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى أورلاندو غيل بمكانه بين القائمين بعد أداء رائع. سيواصل قلبا الدفاع عمر ألدرِتي و غوستافو غوميز شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران جونيور ألونسو على اليسار و خوان كاسيريس على اليمين.

يعتمد توزيع خط الوسط بشكل كبير على الشراسة المركزية والحماية الدفاعية. أندريس كوباس ومسجل هدف الجولة الثانية ماتياس غالارزا - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - سيرتكزان على غرفة محرك المحور المزدوج. أمامهما، خوليو إنسيسو يتولى المسؤوليات الإبداعية المركزية، ويحيط به دييغو غوميز على الجناح الأيمن. ومع إيقاف ألميرون، سيتعين على ألفارو النظر إلى دكة بدلاءه لسد الشاغر على الجهة اليسرى. في المقدمة، سيقود المهاجم المحوري إيسيدرو بيتا الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية.

أخبار فريق أستراليا

يواجه بوبوفيتش لغز اختيار معقدًا بالقدر نفسه بينما يجهز فريقه لتأمين التأهل التلقائي من المجموعة D. أكبر نقطة حديث تحيط بـ سوكيروز هي إدارة العبء البدني والارتداد النفسي بعد هزيمتهم اللاحقة 2–0 أمام الولايات المتحدة، والتي تركت أثرًا انضباطيًا كبيرًا على وحدته الدفاعية.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري لأستراليا حول خطة 5-4-1 عالية الانضباط وسلسة. دفاعياً، سيُرسّخ قلوب الدفاع كاميرون بورغيس (الساعي للارتداد بعد هدف عكسي)، هاري سوتار، و أليساندرو سيركاتي الخط المركزي ضمن ثلاثي دفاعي. ويُحاطون بظهيري جناح جوردان بوس على اليسار و جيسون إيطاليانو على اليمين - خط دفاع يجب أن يُظهر انضباطاً هائلاً إذ يحمل بوس وسوتار وسيركاتي وإيطاليانو جميعاً بطاقات صفراء من الجولة الثانية. سيواصل حارس المرمى الشاب باتريك بيتش بين القائمين بحثاً عن حماية صارمة مستمرة.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وإصلاح إيقاعات الاستحواذ. بول أوكون-إنغستلر و أيدن أونيل سيشكلان درع خط الوسط المركزي، ويحيط بهما نيشان فيلوبيللاي على الجهة اليسرى والمخضرم ماثيو ليكي على الجناح الأيمن لتسريع إيقاعات الاستحواذ. في الأمام، تم تثبيت خط الهجوم لوردية مكثفة إذ سيقود المهاجم الوحيد محمد تورِيه القنوات المركزية، موفراً الشرارة البدنية والانتقالية الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة باراغواي في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية في مباراة باراغواي ضد أستراليا

خوليو إنسيسو ضد هاري سوتار

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم غوستافو ألفارو، يظل خوليو إنسيسو رأس حربة شديد الحيوية والثقة في خط هجوم باراغواي. عمل إنسيسو بسلاسة خلف المهاجم لقيادة الشحنة الإبداعية ضد تركيا. ولتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنياً لأستراليا، سيكون دور إنسيسو بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل دييغو غوميز لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع هاري سوتار، ركيزة دفاعية حيوية في خط دفاع توني بوبوفيتش. قاد سوتار الكتلة المركزية خلال خروج أستراليا السابق، محاولاً تماسك الثلاثي الخلفي تحت ضغط هائل ضد الولايات المتحدة. وبينما شهدت البنية الدفاعية لأستراليا لحظات صعبة وتراكمت البطاقات الصفراء، يمتلك سوتار سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة هوائية لمواجهة مهاجمين نخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب كاميرون بورغيس وأليساندرو سيركاتي، ضامناً أن يستخدم تمركزه لتحييد انطلاقات إنسيسو المركزية الحادة ويمنع باراغواي من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

ماتياس غالارزا ضد أيدن أونيل

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لخط وسط باراغواي في الجولة الثانية، ماتياس غالارزا مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح لا ألبيرّوخا. عمل غالارزا ببراعة في قلب خط الوسط ضد تركيا، منطلقاً للأمام لتوفير شرارة بدنية حيوية وسجّل اسمه في قائمة الهدافين بهدف المباراة الوحيد. ضد أستراليا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمريرها إلى الانطلاقات الواسعة المتفجرة لزملائه. إذا سُمح لغالارزا بالوقت والمساحة ليدور ويواجه خط الدفاع، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية لأستراليا.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب الوسط الأبرز في أستراليا أيدن أونيل. لقد ارتكز عليه قلب غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال مواجهة صعبة ضد الولايات المتحدة. سيتم وضع عمله الدفاعي دون الكرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على أونيل إدارة تمركزه بقوة إلى جانب شريكه المركزي بول أوكون-إنغستلر لضغط المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى غالارزا، وحماية ثلاثي الدفاع خلفه لضمان ألا يهيمن أبناء أمريكا الجنوبية بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا أستراليا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة D؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة D بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتفظ الولايات المتحدة بسهولة بالمركز الأول بست نقاط وفارق أهداف +5 ، بعد أن ضمنت رسميًا مكانها في الأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 2–0 على أستراليا.

هذا يترك أستراليا في المركز الثاني بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0)، متساوية في النقاط مع باراغواي (ثلاث نقاط، −2 فارق أهداف) بعد لا ألبيرروخا حققوا فوزًا شاقًا 1–0 على تركيا. تبقى تركيا راسية في قاع الجدول دون نقاط. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت أستراليا

فوز فريق بوبوفيتش سيقذف السوكيروز إلى ست نقاط، مؤمّنًا فورًا التأهل التلقائي إلى دور الـ32 كصاحب المركز الثاني في المجموعة. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة الولايات المتحدة ضد تركيا، فإن فوزًا كاسحًا مقترنًا بهزيمة أمريكية قد يمنحهم نظريًا فرصة خارجية لاعتلاء الصدارة، رغم أن فارق الأهداف يميل بشدة لصالح الولايات المتحدة. وعلى النقيض، فإن هذه النتيجة ستجمّد باراغواي عند ثلاث نقاط، وتضع مصيرها بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقة البرية للمركز الثالث، حيث إن حصيلة ثلاث نقاط مع فارق أهداف سلبي تجعل البقاء شديد التقلب.

إذا فازت باراغواي

إذا ضمن رجال ألفارو النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافيًا مذهلًا في دور المجموعات للجانب القادم من أمريكا الجنوبية. الانتقال إلى ست نقاط سيسمح لباراغواي بتجاوز أستراليا وتأمين العبور التلقائي إلى دور الـ32 بزخم نفسي أقصى كوصيف للمجموعة. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيحبس أستراليا عند ثلاث نقاط، ما يجبرها على الاعتماد على نتائج كاسحة مواتية عبر المجموعات الأخرى لمجرد امتلاك فرصة أساسية للمرور عبر تصنيفات البطاقة البرية.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في كاليفورنيا سيترك أستراليا مرتاحة عند أربع نقاط وفي موقع مثالي للتقدم كوصيف للمجموعة، نظرًا لتفوقها بفارق أهداف محايد على باراغواي. بالنسبة لباراغواي، فإن الانتقال إلى أربع نقاط سيبقيها مقفلة في المركز الثالث. بينما يمنع التعادل الإقصاء الرياضي الفوري، فإن إنهاء المجموعة ثالثًا بأربع نقاط وفارق أهداف −2 يجبرهم على انتظار ختام المجموعات الأخرى، رغم أن حصيلة أربع نقاط تاريخيًا توفر هامش أمان معقولًا للمنافسة على بطاقة برية إلى دور الـ32.

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد مدرب باراغواي غوستافو ألفارو التشكيلة الأساسية المحتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات قائمة الفريق المتاحة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة مع توفر المعلومات.

وبالمثل، أبقى مدرب أستراليا توني بوبوفيتش خطط اختياره سرية. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات لمنتخب السوكيروز، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة. ستتبع أخبار إضافية عن الفريق مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجلت باراغواي انتصارين وتعادلاً واحداً وخسارتين في آخر خمس مباريات لها. افتتحت مشوارها في كأس العالم بخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو، بعد فوز ودي 4-0 على نيكاراغوا في 5 يونيو. وتشمل النتائج السابقة خسارة ودية 2-1 أمام المغرب، وفوزاً 1-0 على اليونان، وانتصاراً 2-1 على المكسيك في نوفمبر 2025. سجلت باراغواي تسعة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

فازت أستراليا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. كانت أحدث مباراة لها فوزاً 2-0 على تركيا في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 14 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع سويسرا في مباراة ودية في 6 يونيو، قبل أن تخسر 1-0 أمام المكسيك في 31 مايو. وتشمل النتائج السابقة فوزاً 5-1 على كوراساو وانتصاراً 1-0 على الكاميرون، وكلاهما في مارس. سجلت أستراليا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

باراجواي آخر مباراتان أستراليا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار أستراليا 1 - 0 باراجواي

أستراليا 1 - 1 باراجواي 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. جاءت أحدث مباراة في 9 أكتوبر 2010، عندما فازت أستراليا على باراغواي 1-0 في مباراة ودية. وكانت المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة في 7 أكتوبر 2006، أيضاً ودية، وانتهت 1-1. تمتلك أستراليا الأفضلية عبر المباراتين، بفوز واحد وتعادل واحد.

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