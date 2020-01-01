باراتيتشي: يجب إقناع آرثر بالانضمام لصفوف يوفنتوس

يوفنتوس لم يفقد الأمل في ضم ارثر ميلو نجم فريق برشلونة...

قال فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس إن أرتور يجب أن "يقتنع" بالانضمام للبيانكونيري من برشلونة مع بداية سوق الانتقالات بعد تأكيد المفاوضات بين الفريقين

البرازيلي هو جزء من صفقة تبادلية بين الفريقين ينضم بموجبها ميراليم بيانيتش للكامب نو، لكنه حتى الآن لا يريد الرحيل عن الكامب نو.

كان آرثر قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من نادي جريميو البرازيلي في 2018، حيث سجل أربعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس "باراتيتشي" لصحيفة سكاي سبورت الإيطالية: "تحدثنا بشكل متكرر مع برشلونة ، ولكن في هذه اللحظة تلعب جميع الفرق مباريات مهمة ، لذلك فضلنا تجاوز هذه الفترة".

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وتابع "إنه ليس حول 30 يونيو ، سواء قبل أو بعد ، ولكن حول التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف ، فيجب إقناع كلا اللاعبين. لذلك ، لا يوجد مشكلة حول التواريخ".

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وقد اعترف مدرب برشلونة كيكي سيتيين في وقت سابق بأن كانت هناك مناقشات حول مستقبل اللاعب البرازيلي الدولي.

وقال سيتيين عندما سئل عن آرثر : "صحيح أننا تحدثنا عنه ، ولكن ليس كثيرًا".

وتابع "إن الظروف الحالية تختلف عن الظروف المعتادة وستؤثر على السوق.

وأضاف "بالنسبة للاعبين ، أنا واضح أن كل أولئك الذين هم حاليًا في الفريق ، أعتمد عليهم وأحتاج إلى الجميع لأن سيكون هناك العديد من المباريات".

وأردف "فيما يتعلق بالمضاربة الخارجية ، اخترت عدم التكلم."

أوضح آرثر رغبته في البقاء مع برشلونة. حيث تم اقتراحه سابقًا كهدف نقل لإنتر.

وقال اللاعب في بيان لصحيفة موندو ديبورتيفو: "ستكون هناك دائمَا تكهنات ولكن بصدق فكرتي واضحة جدًا. الخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة،.

وأتم "أنا في غاية الأمان والراحة. أشعر بصحة جيدة هنا ، بالإضافة إلى أنني ممتن للنادي والطاقم التقني على ثقتهم. هذا سبب آخر لأكون واضحًا تمامًا أن رغبتي الوحيدة هي الاستمرار."

يذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بعد خوض 27 جولة ، بينما يأتي يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بعدما لعب 26 جولة.