باراتيتشي: نفاوض ديبالا للتجديد ويوفنتوس رائع تحت قيادة ساري

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في نادي يوفنتوس يشيد بعمل ماوريسيو ساري ويؤكد قرب ديبالا من التجديد.

أشاد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في نادي يوفنتوس بعمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق والشكل الذي يظهر عليه البيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باراتيتشي وأكد خلالها أن باولو ديبالا نجم البيانكونيري قد اقترب من جديد تعاقده مع الفريق.

وقال باراتيتشي: "يوفنتوس يقدم مستويات رائعة تحت قيادة ساري، لقد ظهر ذلك عدة مرات، لكن لعب مباراة كل ثلاثة أيام يجعل استمرار الأداء الجيد أمرًا صعبًا".

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وأضاف عن وضع ديبالا: "هو لاعب مميز للغاية وهام بالنسبة للفريق، هو صانع اللاعب رقم 10 بالنسبة لنا والجميع يعرف قيمته".

وأكمل: "لقد بدأنا التفاوض معه حول عقده الجديد بشكل مبدأي في يناير الماضي، واتفقنا بالفعل على أن نستأنف المفاوضات بشكل أوسع في نهاية الموسم".

وأنهى تصريحاته: "يوفنتوس فريق كبير يملك قائمة مليئة باللاعبين، ذلك يمنحنا أفضلية بسبب التنافس الكبير المتواجد بشكل مستمر على المراكز".

جدير بالذكر أن عقد ديبالا الحالي مع فريق يوفنتوس ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 وانتشرت أنباء عديدة عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه الصيف الماضي.