باراتشي: لاتسيو يُنافسنا على لقب الدوري الإيطالي ولا صفقات جديدة في يناير

اصبروا على دي ليخت..

يرى فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أن لاتسيو يُنافس على لقب الدوري الإيطالي بجانب البيانكونيري والإنتر، نظرًا لقوته المفرطة هذا الموسم.

لاتسيو فاز على اليوفي في الكالتشيو وكذلك في السوبر الإيطالي بنفس النتيجة، 3-1، ويقبع في المركز الثالث بالسكوتيدو بفارق 3 نقاط فقط عن كتيبة ماوريسيو ساري.

باراتشي في تصريحات لسكاي إيطاليا قال "إن سباق السكوتديو معقد ويشمل لاتسيو الذي يضم تشكيلة قوية هذا الموسم وقد ظهر ذلك ضدنا.".

"الإنتر اشترى عددًا من اللاعبين الكبار حقًا مثل لوكاكو وسانشيز وسينسي وغيرهم، لذلك لن تكون مفاجأة إذا قاموا باستثمارات أكثر."

وأكمل متحدثًا عن ميركاتو يناير "نعتقد أن لدينا فريقًا تنافسيًا للغاية وفي وقت من الأوقات قالت الصحافة لنا أننا نمتلك عدد كبير من اللاعبين. نحن نقيّم من يمكنه البقاء.".

"يبدو وأنه من غير الوارد أن نقوم ببعض الإضافات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية."

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في الوقت نفسه، أجاب باراتشي عند سؤاله على مستقبل خط الدفاع، فقال "نحن سعداء بالكيفية التي لعب بها دي ليخت، لا تنسى أنه 19 عامًا وقد خاض عديد المباريات هذا الموسم.".

"إنه فقط يحتاج إلى القليل من الراحة الآن، وبعد ذلك سيعود ويُقدم أفضل ما لديه."

وأتم "روجاني؟ يمكنني أن أستبعد أنه قد يغادر، نحن بحاجة إلى معرفة ما يحدث مع كيليني. ما يقلقني أنه بسبب هدوء روجاني واحترافيته العالية يميل الناس إلى التقليل من إمكانياته، هو لا يحب إثارة الضجة.".

يذكر أن روجاني ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة لجلوسه الدائم على مقاعد البدلاء وكونه الخيار الرابع بالنسبة لساري في قلب الدفاع بعد دي ليخت، ليوناردو بونوتشي وميريه ديميرال.