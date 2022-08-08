بادرة حسنة أم ترويج للعبته؟ لاعب نيوكاسل يهدي مشجع الفريق ساعة باهظة

نجم نيوكاسل يونايتد قام ببادرة رائعة تجاه أحد مشجعي فريقه، بإهدائه ساعة باهظة الثمن.

قام الفرنسي ألان سانت ماكسيمن جناح نادي نيوكاسل الإنجليزي ببادرة رائعة تجاه أحد مشجعي "الماكبايث" بعد مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست، التي أقيمت يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل حقق الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعبه "سانت جيمس بارك" معقل "الماكبايث".

ماذا فعل نجم نيوكاسل؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن سانت ماكسيمن توجه بعد المباراة لتحية الجماهير، وقدم لفتة رائعة عندما أهدى أحد مشجعي نيوكاسل ساعة "روليكس" باهظة الثمن.

المشجع المحظوظ هو ستيف داتون، والذي صافح نجم نيوكاسل وشكره على كرمه، وكان في حالة صدمة حقيقية.

ما هو رد فعل المشجع؟

دوتون لم يكن مصدقًا لما حدث في وقت لاحق، عندما أشاد بلطف الجناح الفرنسي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب المشجع: "كنت الشخص الذي أهداه سانت ماكسيمن الساعة، كنت عاجزًا تمامًا عن الكلام".

وأضاف: "اعتقدت أنه قادم لمنح توقيعه فقط والتقاط الصور مع الأطفال، أنا في حالة صدمة، لا يمكنني شكر سانت ماكسيمن بما فيه الكفاية".

ليست المرة الأولى!

إهداء ساعة إلى أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد أصبح ما يشبه عادة لدى سانت ماكسيمن، حيث قام بذلك مرتين حتى الآن خلال أقل من عام.

الجناح الفرنسي قام بإهداء ساعة باهظة أخرى إلى أحد مشجعي نيوكاسل في نوفمبر 2021.

ترويج للعبته الخاصة؟!

سانت ماكسيمن نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "هذه هي قيم مجتمع هيليوس".

وأضاف: "مع الدعم الهائل الذي أحصل عليه منكم يا رفاق طوال الوقت، فإن تلك الأمور الصغيرة هي أقل ما يمكنني فعله لشكركم".

هيليوس هي لعبة لوح مثل "مونوبولي" ابتكرها سانت ماكسيمن بنفسه مستوحاة من افتتانه بالأساطير اليونانية.

وقد استحوذت اللعبة على اهتمام كبير في مدينة نيوكاسل، وأصبح اللاعبين يتنافسون للحصول على الجوائز المالية في الأحداث التي يستضيفها الجناح الفرنسي.