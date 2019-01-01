باخشوين: تخفيض عدد الأجانب بالدوري السعودي تدريجيًا

مقترح من اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب بدوري المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف عمر باخشوين؛ رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، عن إعداده مقترح لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي، تمهيدًا لتطبيقه على مدار ثلاث سنوات مقبلة.

الاتحاد السعودي أعلن مؤخرًا تقليل عدد الأجانب بدوري المحترفين إلى سبعة لاعبين بدلًا من ثمانية، بعدما كان قد قرر زيادتها الموسم المنقضي.

وقال باخشوين، في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "قدمنا مقترحًا لتخفيض عدد الأجانب تدريجيًا، يُطبق على مدى ثلاث سنوات، بعد أن قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة الأجانب، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي".

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وأضاف: "المسألة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تتضرر الأندية ماديًا، وحتى تتهيأ للتعاقد مع لاعبين محليين دون الارتباط بعقود طويلة مع لاعبين أجانب".

رئيس اللجنة تابع: "دراستنا للأمر كانت شاملة سواء من الناحية الفنية وانعكاسها على المنتخب أو القانونية من ناحية إلغاء عقود اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى الجانب المالي وتأثره بدفع الشروط الجزائية عند إلغاء عقودهم، لذلك كان الحل الأمثل تطبيق القرار تدريجيًا".

واختتم: "لا أعلم سبب عدم إعلان الاتحاد السعودي عن خطة التقليل التدريجي، مهمتنا انتهت بتسليم الملف إلى الاتحاد ورابطة دوري المحترفين، أما قبولها من عدمه وطريقة الإعلان ليس من شأن اللجنة".

يذكر أن الدوري السعودي انتهى بتتويج النصر بطلًا بعد غياب ثلاث سنوات، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال.

وبدأ الميركاتو الصيفي للموسم الجديد في 12 من يونيو الجاري ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل.