باجيو: طلبت من أمي قتلي بعد أول عملية جراحية أجريتها

روبيرتو باجيو يحكي بعض التفاصيل حول إصاباته المتكررة خلال مسيرته

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية روبيرتو باجيو إنه طلب من أمه ضربه بالرصاص وقتله بسبب الآلام التي شعر بها بعد أول عملية جراحية أجراها خلال مسيرته.

وتحدث روبيرتو باجيو حول مسيرته مع كرة القدم، تلك التي لعب خلالها بقميص يوفنتوس وإنتر وفيورنتينا وبريشيا وبولونيا.

وقال باجيو إن الإصابات كانت أصعب شيء واجهه خلال مسيرته، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من الآلام من أجل العودة إلى الملاعب في كل مرة وإكمال مسيرته.

وأردف: "الإصابات بالنسبة لي كانت كابوسًا، لقد أبعدتني عن الانضمام إلى فيورنتينا والذي كان يعد حلمًا بالنسبة لي، وأبعدتني عامين عن كرة القدم وكادت تنهي مسيرتي مبكرًا"

وأضاف: "لقد طلبت من أمي قتلي بعد إصابتي الأولى والتي تطلبت تدخلًا جراحيًا، لم أكن أستطيع التكيف مع وضعي حينها ولم أتصور أنني سأكون قادرًا على التعافي منها والعودة من جديد"

وتابع: "كان هناك العديد من اللحظات الصعبة في مسيرتي، ولكن الرغبة في التغلب على الألم دائمًا ما تجعلنا نواصل، لم أكن محظوظًا في كثير من الأحيان بسبب الإصابات التي ظلت تلاحقني"

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وحول ما حدث معه قال: "أشعر أن كرة القدم مدينة لي بالكثير، كان من الممكن أن أحقق أكثر مما حققت بكثير لولا الإصابات وبعض الظروف الأخرى"

يذكر أن روبيرتو باجيو كان أحد أبرز من ارتدوا قميص جميع الأندية التي لعب لها، وأحد أبرز نجوم منتخب إيطاليا على مر تاريخه.