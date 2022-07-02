بإجراء ذكي يشبه الكرة النسائية.. ريال مدريد يحافظ على منجم مواهبه

ريال مدريد لا يتخلى عن الكنز الذي جلب له العديد من الأساطير

يعود فريق ريال مدريد "سي" أو الرديف الثاني للظهور في اندماج جديد بدءًا من الموسم المقبل ولكن باسم مختلف هو "آر إس سي إنترناسيونال" حيث سيستمر ذلك التنسيق حتى موسم 2023-2024 ثم يعود الفريق الذي أخرج العديد من أساطير مدريد إلى الانتماء بالاسم إلى العملاق المدريدي.

لم يشتر نادي ريال مدريد النادي المذكور الذي حصل معه الاندماج، وإنما تم التنسيق معه، لأن الشراء المباشر ليس ممكنًا من الناحية اللائحية.

سيحتفظ فريق "آر إس سي إنترناسيونال" باسم فريق ريال مدريد الثالث "سي" تمامًا كما حدث مع فريق "تاكون" النسائي، الذي كان في الأصل فريق ريال مدريد النسائي.

سيلعب الفريق في المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" وسيكون له مساهمة كبيرة في تفريخ لاعبين شباب إلى فريق كاستيا وإلى الفريق الأول بعد ذلك، وفقًا لصحيفة "ماركا" المقربة من البيت المدريدي.

لقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحد من الفرق الكروية المنتسبة بشكل مباشر لنادٍ واحد، وهذا الأمر يعود إلى إعمال قواعد الشفافية والنزاهة، وعليه فإن ريال مدريد كان مصرًا على الاحتفاظ بمنجم المواهب الذي أخرج له العديد من الأساطير ولو بتقنين الوضع وفق هذا الإطار.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الإسباني لم يعتمد قرار "فيفا" بشكل رسمي بعد، إلا أن ريال مدريد لا يريد الانتظار حتى يجد فريقه "سي" في أدراج الرياح.

الجدير بالذكر أن رديف ريال مدريد "سي" قد أخرج للنادي لاعبين من أمثال كامينيرو وبوتراجينيو وألفارو بينيتو وألدانا وسولانا وأربيلوا وجوتي وفيرناندو سانز وكاسياس.

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