باتشيكو يكشف سبب استبعاد فرجاني ومصطفى ويطالب بالمساواة

مدرب الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على طلائع الجيش وتألق إمام عاشور.

علق البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على فوز فريقه بمباراة طلائع الجيش، متحدثًا عن سبب استبعاد التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد.

الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

باتشيكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالرضا وفخور بأداء لاعبي الزمالك، والنتيجة الكبيرة جاء حصدًا لثمار مجهودنا في الفترة الماضية".

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وعن المنافسة على لقب الدوري المصري، قال باتشيكو: "من المبكر تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري الآن، ونخوض كل مباراة بشكل منفرد، وسعداء بشكل عام وأشكر جمهور الزمالك على مساندتهم لنا".

وتحول المدرب البرتغالي للحديث عن تألق إمام عاشور، حيث قال: "أشعر بالسعادة لما يقدمه عاشور، بعد غيابه عن المشاركة منذ بداية الموسم، ونسعى لتكرار نفس الأمر مع اللاعبين الشباب الآخرين، بإقحام عناصر جديدة بالتشكيل بشكل تدريجي".

وكشف جايمي باتشيكو عن سبب استبعاد فرجاني ساسي ومصطفى محمد، حيث قال: "استبعدت الثنائي بسبب غيابهما عن التدريبات مؤخرًا، ونحن نرحب بأي لاعب في المجموعة، ويجب الالتزام بالتدريبات من أجل دخول المجموعة".

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واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلًا: "تغيير مواعيد المباريات يؤثر على الفريق، ويصعب الأمور علينا، ولعبنا اليوم بالسويس، وسنلعب بعد 48 ساعة في الإسكندرية أمام المصري البورسعيدي، الذي لعب منذ يومين، وبالتالي سيحصل على راحة أكثر من فريقي، وأطالب بالمساواة بين الفرق".