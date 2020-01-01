باتشيكو: واجهنا ظروف صعبة وهدفنا إهداء دوري الأبطال كهدية لجماهيرنا

جايمي باتشيكو يتحدث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن حظوظ فريقه في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد وصوله إلى المباراة النهائية أمام الأهلي.

الزمالك سيواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري.

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باتشيكو قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا، للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام".

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المدرب البرتغالي تابع: "الجميع واجه ظروف صعبة في بطولة دوري الأبطال، ولكننا تمكنا من الصعود إلى المباراة النهائية بعد مشوار صعب".

واختتم جايمي باتشيكو تصريحاته قائلًا: "ها نحن إذا في المباراة النهائية، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا".

الزمالك يسعى للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد مرور 18 عامًا على آخر تتويج، في عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.