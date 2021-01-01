باتشيكو: لن نسجل في مرمى أسوان لو كنا لعبنا 48 ساعة متواصلة

المدير الفني للزمالك يتحدث عن غياب التوفيق أمام أسون

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه لعب جيدًا أمام أسوان بالرغم من التعادل، مشيرًا إلى أنه إذا لعب فريقه لمدة 48 ساعة أمام أسوان لن يحقق الفوز.

الزمالك تعادل سلبيًا مع أسوان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

باتشيكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصفحي: "قدمنا أداء جيد جدًا أمام أسوان بالرغم من التعادل، حيث سيطرنا على المباراة وكانت من جانب واحد، ولكن ينقصنا شيء وهو تسجيل الأهداف، وإذا لعبت المباراة لمدة 48 ساعة لن تدخل المرمى، واللاعبين أظهروا روح قتالية عالية".

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المدرب البرتغالي تابع: "حاولنا التسجيل في مرمى أسوان بشتى الطرق، ولكن غاب التوفيق، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لم يظهر خلال المباراة، حيث لم يهاجم أسوان وتمركز في الدفاع فقط، وهذا الأمر لم يسعدني لأنه منعنا من الفوز".

وواصل: "دفعنا شيكابالا لصنع زيادة هجومية ولعبنا بطريقة منظمة، وكنا نهاجم بـ7 لاعبين من أجل تسجيل هدف، ولم يحدث أي اهتزاز للفريق، والزمالك مازال في مقدمة الدوري".

واختتم باتشيكو تصريحاته قائلًا: "فرجاني ساسي لم يلعب منذ فترة طويلة، مثل مصطفى محمد، والثنائي يشارك بشكل تدريجي مع الفريق".

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الزمالك يحتل المركز الثاني بترتيب فرق الدوري المصري، متساويًا مع الأهلي في رصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح المارد الأحمر على حساب الفارس الأبيض.