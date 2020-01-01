باتشيكو: كنت أريد ضم الشيخ .. ولا نستحق الخسارة أمام الأهلي

المدرب البرتغالي يتحدث عن سبب الخسارة أمام الأهلي في نهائي إفريقيا.

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن سبب تراجع ناديه عن التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل "ألكسندر ياكوبسن"، خلال الفترة الماضية، وعن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

الزمالك تراجع عن التعاقد مع أمير عادل، وأحمد الشيخ خلال الفترة الماضية، بالرغم من أنهما كانا في الطريق لارتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة.

باتشيكو قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "وافقت على ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق إلى صفوف الفريق الأبيض، ولكن مسؤولي النادي تراجعوا بعد ذلك".

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المدرب البرتغالي واصل: "أمير عادل لاعب جيد وشاهدت سيرته الذاتية وأعجبت به، ولكنني أراهن على قطاع الناشئين، حرصًا مني على عدم دفع نادي الزمالك للكثير من الأموال".

وعن سبب خسارة دوري أبطال إفريقيا، قال باتشيكو: "عانينا من بعض الغيابات بسبب فيروس كورونا، أهمها محمود حمدي الونش، الذي تسبب غيابه في استقبال 5 أهداف، مع احترامي لمحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، وأيضًا عبد الله جمعة الذي ساعدنا على الفوز في مباريات كثيرة".

وتابع: "الرجاء قام بتأجيل مباراته الثانية أمامنا مرتين، حتى يتغلب على حالات الإصابة فيروس كورونا، وكان لدينا لاعبين مصابين بالفيروس، وكان على الاتحاد المصري شرح الأمر للاتحاد الإفريقي، ولم نكن نستحق هذه النتيجة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكني أهنئ الأهلي على الفوز".

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كما تحدث باتشيكو عن الخروج من كأس مصر حيث قال: "لعبنا أمام طلائع الجيش متأثرين بالهزيمة بنهائي دوري الأبطال، والفريق كان يعاني من الإرهاق في الأشواط الإضافية، وأيضًا الأهلي كان يعاني أمام طلائع الجيش خلال الأشواط الإضافية، فاستمرت المباراة إلى ركلات الترجيح، بالرغم من أن الطلائع لعب بـ10 لاعبين".

واختتم جايمي تصريحاته قائلًا: "أشعر بالسعادة بالعمل مع لاعبي الزمالك، لأنهم فعلوا كل شيء للوصول إلى كل شيء، وكانوا يرون أنهم قادرين على منح اللقب إلى الزمالك وجماهيره، ولكن الأهلي بخبرة أكثر وحظ أكثر واستهلاك أقل، حقق اللقب، وكنا نستحق نتيجة أخرى".

يذكر أن الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وبعدها ودع كأس مصر من دور النصف نهائي أمام طلائع الجيش، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.