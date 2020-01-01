باتشيكو: عدت بشغف أكبر للزمالك .. ومرتضى يرد: أغلقنا أزماتنا معك

باتشيكو يتولى مهمة تدريب الزمالك.

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، على أنه سعيد للغاية لتوليه مهمة تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أعلن عن توقيع باتشيكو على عقد توليه مسؤولية تدريب فريق نادي الزمالك، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

باتشيكو قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "أشكر مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة والجماهير، على منحي الفرصة مرة أخرى، حيث مرت سنوات على رحيلي".

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المدرب البرتغالي تابع: "أول فترة لي مع الزمالك كنا نمتلك مجموعة جيدة، وهذه المرة نمتلك مجموعة ممتازة ورائعة، وهدفنا مع الزمالك هو تحقيق دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "سعيد بالعودة مرة أخرى للزمالك، وأشعر بالفخر لكوني جزءً من أسرة الزمالك، والتواجد مع الفريق، وهذه المرة عدت بشغف أكبر للقلعة البيضاء".

ومن جانبه، رد مرتضى منصور على باتشيكو، حيث قال: "أغلقنا أزمة رحيلك عن النادي منذ 6 سنوات بشكل نهائي، وكل الأمور تغيرت تمامًا داخل نادي الزمالك عن عام 2014، وحصل جميع اللاعبين على مستحقاتهم وأصبح لدينا 13 بطولة خلال تلك الفترة".

رئيس الزمالك تابع: "أشكرك على موافقتك على استمرار عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى ضمن جهازك المعاون، وأمامك مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا".

رسميًا .. باتشيكو يوقع على عقود تدريبه للزمالك

واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "باتشيكو حصل على مليارات الدولارات في تجربته الأخيرة بالصين، وللك لم يعمل خلال السنوات الماضية، ولكني تابعته في البرتغال ووجدت أنه يجدد رخصته التدريبية باستمرار".

ويتولى باتشيكو مهمة تدريب الزمالك، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل مفاجئ لتدريب فريق التعاون السعودي.