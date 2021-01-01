باتشيكو: إذا حاولنا لمباراتين لن نسجل .. وهذا سر التعادل أمام وادي دجلة

الزمالك يتعادل أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن سبب التعادل أمام وادي دجلة، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "السلام".

وسقط الزمالك بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من الأبيض عن طريق عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق في وسط إحباط كبير من لاعبي الفارس الأبيض.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أهدرنا العديد من الفرص وحالة حزن تسيطر علينا بسبب عدم القدرة على الفوز، إذا استمر الفريق في المحاولات لمباراتين لن نسجل".

وأضاف: "قد يكون عدم تسجيلنا أمام وادي دجلة يعود إلى حارس مرماه (محمد عبدالمنصف)، أو عدم التوفيق الذي تعرضنا له خلال المباراة التي انتهت بالتعادل".

وتابع المدرب البرتغالي: "لم استطع أن أشرك 3 مهاجمين، سيتسببوا في ارتباك بعضهم البعض، وإذا حديث هذا من سيصنع لهم اللعب من جانبي الملعب".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة بعد لعب 13 مباراة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة".