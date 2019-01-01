باتشواي يهاجم صحفي بلجيكي بسبب موناكو

باتشواي يبدي امتعاضه بسبب شائعات انتقاله لموناكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

هاجم النجم البلجيكي ميشي باتشواي صحفيًا بلجيكيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب نشره أخبارًا مزيفة حول انتقاله إلى صفوف موناكو الفرنسي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان باتشواي معروف بردوده الساخرة على الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حال نشر أخبارًا مفبركة حول أي شيء يتعلق به.

ونشر أحد الصحفيين البلجيكيين خبرًا حول وجود باتشواي في إمارة موناكو ظهر الأحد، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف النادي الفرنسي.

وبرر الصحفي ذلك بأن الأمر يرجع لرغبة مدرب الفريق الفرنسي تييري هنري في ضم باتشواي، نظرًا لأنه يعرفه جيدًا حين كان مساعدًا لروبيرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا.

ورد باتشواي على هذا قائلًا: "مرحبًا، لكن كنت هناك لقضاء بعض الوقت، رجاء توقف عن نشر هذا الهراء، إلا إذا كنت تعمل معي وتعلم ما يدور حولي أكثر مني"

يذكر أن ميشي باتشواي كان قد أثار الجدل من قبل بتغريدة ساخرة عبر تويتر، حيث اعترض على منتجي لعبة فيفا بسبب عدم رضاه عن مستواه في اللعبة.