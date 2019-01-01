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الدوري الإنجليزي الممتاز

باتشواي يسجل هدفه الأول في البريميرليج منذ 490 يوماً

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Getty Images
المهاجم البلجيكي سجله بقميص تشيلسي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب كريستال بالاس على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

 

سجل أول الأهداف البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 40 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم كريستال بهدف نظيف.

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باتشواي كان قد عاد إلى البريميرليج قادماً من فالنسيا الإسباني، كما لعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني أيضاً.

ويعد هذا الهدف هو الأول له في البريميرليج منذ أكتوبر 2017، حين كان لاعباً في صفوف تشيلسي، وسجل هذا الهدف في شباك واتفورد، أي قبل 490 يوماً.

 

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