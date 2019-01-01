رقم مميز لباتشواي وبوليسيتش رغم دكة البدلاء في تشيلسي

الثنائي قاد البلوز لانتصار هام على أياكس

كشفت الإحصائيات عن اشتراك ثنائي تشيلسي ميتشي باتشواي وكريستيان بوليسيتش في رقم مميز على الرغم من تواجدهما المستمر على دكة البدلاء.

وصنع بوليسيتش لباتشواي مساء الأربعاء هدف الانتصار لتشيلسي على أياكس في أمستردام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بعد دخولهما في الشوط الثاني.

وصنع الجناح الأمريكي الشاب للمهاجم البلجيكي ستة أهداف في مجموع 806 دقيقة لعباها معاً ما بين تشيلسي وبورسيا دورتموند في السنوات الثلاثة الأخيرة.

ولعب باتشواي الموسم قبل الماضي معاراً مع الفريق الألماني، ولكن لم يحظ بفرصة كبيرة للعب أساسياً، وهو الحال الذي استمر في تشيلسي هذا الموسم.

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وعانى بوليسيتش من بداية صعبة لمشواره مع تشيلسي، إذ يفضل المدرب فرانك لامبارد إبقاءه احتياطياً رغم تكلفه انتقاله التي تقارب 65 مليون يورو.

ويتصدر تشيلسي حالياً ترتيب المجموعة الثامنة بدوري الأبطال بالمشاركة مع أياكس برصيد ست نقاط بعد مرور ثلاث جولات.