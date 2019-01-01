باتريك فييرا: هنري أحد أعظم اللاعبين في تاريخ فرنسا

المدرب الفرنسي باتريك فييرا يتأهب لمواجهة زميل كفاحه تييري هنري في ديربي نيس وموناكو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد باتريك فييرا المدير الفني لفريق نيس، بأنه سينحي صداقته مع مدرب موناكو تييري هنري جانبًا، في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع عشر من الدوري الفرنسي.

فييرا وهنري توجا سويًا بكأس العالم فرنسا 1998، ويورو 2000، وتزاملا في آرسنال وتوجا بأكثر من بطولة أبرزها دوري اللا هزيمة الشهير عام 2004.

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وقال فييرا في تصريحاته عشية مواجهة نيس وموناكو: "هنري صنع تاريخًا للكرة الفرنسية، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ بلادنا بجوار بلاتيني وزيدان وكوبا".

كما أضاف قائد آرسنال السابق: "تربطني بهنري صداقة رائعة، تزاملنا في المنتخب والنادي وكنا جيران في لندن، لقد قابلته الشهر الماضي في لندن وتناولنا القهوة معًا، أعتقد إنني سأنسى صداقتي معه في مباراة الغد".

يذكر أن تدريب موناكو هي التجربة الأولى لتيري هنري في منصب المدير الفني.