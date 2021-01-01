نادٍ قطري يفاوض باتريك فييرا

فييرا تمت إقالته بالشهر الماضي من تدريب نيس

تلقى الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا؛ المدير الفني السابق لنيس الفرنسي، عرضًا من نادٍ قطري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم الجاري.

فييرا رحل بنهاية العام الماضي عن تدريب نيس، إذ تمت إقالته تراجع نتائج الفريق وأدائه، بعدما استمر معه لمدة موسمين ونصف.

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خاض صاحب الـ44 عامًا 89 مباراة مع الفريق الفرنسي، حقق الفوز في 35 منها، وتعادل في 21، وخسر 33 مباراة أخرى.

ووفقًا للصحفي الفرنسي إجنازيو جينواردي، فإن نادي الخور القطري دخل في مفاوضات مع الاسطورة الفرنسية، لكنه لم يكشف أي تفاصيل حول المفاوضات.

وتسعى إدارة النادي القطري لإقالة مصطفى السويهب؛ المدير الفني الحالي للفريق، في ظل تراجع النتائج، إذ يحتل المركز الـ11 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين، وأربعة تعادلات، وخسر تسعة لقاءات أخرى.

الخور كان قد أقال مديره الفني الفرنسي فريدريك هانتز في نهاية ديسمبر الماضي، لتراجع النتائج، وتولى السويهب المسؤولية خلفًا له، لكن لم تتغير الأوضاع كثيرًا.

وتلقى الخور بالأمس هزيمة ثقيلة أمام السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، بسباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري القطري.