كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري المصري.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة سموحة، بالجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك شهدت عودة أحمد سيد زيزو، وحازم إمام، بعد غيابهما عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة، بسبب الإصابة.

بينما استمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة، بسبب الإصابة.

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وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي، إسلام جابر، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الماضية.