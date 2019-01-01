باب: لوفرين هو الحلقة الأضعف في دفاع ليفربول

هل استهدف أجويرو المدافع الكرواتي حقاً؟ المدافع الأيرلندي السابق يجيب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى المدافع السابق فيل باب اعتقاده بأن ديان لوفرين مدافع ليفربول كان الحلقة الأضعف في مواجهة الفريق ضد مانشستر سيتي.

وقال الأيرلندي الدولي السابق لسكاي سبورتس:"لست متأكداً أن أجويرو كان يستهدف لوفرين تحديداً، ولكنه إذا نظرت إلى دفاع ليفربول سأقول أن ديان لوفرين هو الحلقة الأضعف". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"لقد أثبت ذلك بالفعل ليلة أمس، حتى قرب النهاية حين كان ليفربول يتقدم وفيرجيل فان دايك بالأمام، كان لوفرين يلعب الكرات مستقيمة داخل الصندوق".

وتابع:"يجب أن تمنحها زاوية ما لتحصل على فرصة أفضل في انتزاع الكرة الثانية، لقد كانت مباراة سيئة من جانبه".

وأوضح:"ولكن ماذا يمكن القول عن سيرجيو أجويرو؟ إنه مهاجم من طراز عالمي".

يذكر أن مانشستر سيتي قد قلص الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط في سباق البريميرليج، بالفوز عليه 2-1.