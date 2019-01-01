باب: لوفرين هو الحلقة الأضعف في دفاع ليفربول
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أبدى المدافع السابق فيل باب اعتقاده بأن ديان لوفرين مدافع ليفربول كان الحلقة الأضعف في مواجهة الفريق ضد مانشستر سيتي.
وقال الأيرلندي الدولي السابق لسكاي سبورتس:"لست متأكداً أن أجويرو كان يستهدف لوفرين تحديداً، ولكنه إذا نظرت إلى دفاع ليفربول سأقول أن ديان لوفرين هو الحلقة الأضعف".
وأضاف:"لقد أثبت ذلك بالفعل ليلة أمس، حتى قرب النهاية حين كان ليفربول يتقدم وفيرجيل فان دايك بالأمام، كان لوفرين يلعب الكرات مستقيمة داخل الصندوق".
وتابع:"يجب أن تمنحها زاوية ما لتحصل على فرصة أفضل في انتزاع الكرة الثانية، لقد كانت مباراة سيئة من جانبه".
وأوضح:"ولكن ماذا يمكن القول عن سيرجيو أجويرو؟ إنه مهاجم من طراز عالمي".
يذكر أن مانشستر سيتي قد قلص الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط في سباق البريميرليج، بالفوز عليه 2-1.