"بإمكان بيكهام جذب رونالدو وميسي للدوري الأمريكي"

منافس بيكهام ينتظر ثورة جديدة في بلاد العم سام

رفض مدرب مينوستا يونايتد أدريان هيث، استبعاد سيناريو انتقال الثنائي الأفضل عالميًا العقد الماضي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للدوري الأمريكي.

ويعتقد المدرب البريطاني أن ديفيد بيكهام، بإمكانه إقناع الدون والبرغوث بإنهاء مسيرتهم في وطن العم سام، لما يمتلكه من علاقات وكاريزما وغيرها من الأشياء، التي قد تساهم في تطوير الدوري الأمريكي.

وقال مدرب أورلاندو سيتي السابق لصحفة "ميرور" البريطانية "سيكون أمرًا لا يصدق بالنسبة لمشجعي كرة القدم الأمريكية".

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وأضاف "إذا كان هناك شخص ذو مكانة عالمية بإمكانه جعل الحلم حقيقية فسوف يكون ديفيد بيكهام".

وتابع "ربما لا يحدث هذا السيناريو، لكن بالنسبة لي. لا أستبعد أن يسير رونالدو على خطى زلاتان إبراهيموفيتش وواين روني وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد والنجوم الكبار الذي ختموا مسيرتهم في الميجور ليج".

وعن الوجهة المحتملة للاثنين في الدوري الأمريكي "بفضل علاقته واقترابه من اللاعبين، لا أستطيع رؤيتهم سوى في ميامي".

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وختم حديثه "أعتقد أن الدوري الأمريكي من الممكن أن يصبح من أقوى الدوريات في العالم، في الماضي كان المكان المفضل للنجوم الذين ينهون مسيرتهم، لكني أعتقد أن الأمور ستتغير، ووصول بيكهام سيساهم في تسريع هذا التحول".

وسيخوض فريق ميامي الذي يرأسه قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق، مباراته الأولى في الدوري الأمريكي منذ تأسيسه، في الموافق الثاني من مارس المقبل ضد لوس أنجلوس في افتتاح الموسم الجديد.