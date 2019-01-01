النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

بأقدام فيرمينو.. ليفربول يصل للهدف رقم 1000 في البريميرليج على ملعبه

التعليقات()
Getty Images
ليفربول يصبح ثالث نادي في إنجلترا يسجل 1000 هدفًا على ملعبه بعد مانشستر يونايتد وتشيلسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

وصل ليفربول إلى الهدف رقم 1000 له على ملعب أنفيلد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك ضيفه كريستال بالاس.

اختيارات المحررين

واستضاف ليفربول غريمه كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرمينو هدف المباراة الثاني، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الأول، ليصل ليفربول إلى الهدف رقم 1000 له على مستوى البريميرليج في ملعبه أنفيلد.

وبالوصول إلى هذا الرقم، يكون ليفربول هو ثالث نادي في إنجلترا يحقق هذا الرقم، وذلك بعد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وتشيلسي في ستامفورد بريدج.

وواصل فيرمينو الابتعاد في صدارة هدافي البريميرليج تاريخيًا بالنسبة للاعبين البرازيليين، متفوقًا على أقرب ملاحقيه فيليبي كوتينيو بفارق 4 أهداف.

الموضوع التالي:
ليفربول يُبقي على حلم التتويج بالبريميرليج بفوزٍ درامي على كريستال بالاس
الموضوع التالي:
استفتاء - كأس آسيا 2019 | من الأردني الأفضل في دور المجموعات
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يحقق فوزه السابع تواليًا مع سولشار على حساب برايتون
الموضوع التالي:
نبيل فقير يحدد موقفه من تشيلسي والتجديد لليون
الموضوع التالي:
صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريميرليج ويهدد عرش ميسي
إغلاق