بأقدام فيرمينو.. ليفربول يصل للهدف رقم 1000 في البريميرليج على ملعبه

ليفربول يصبح ثالث نادي في إنجلترا يسجل 1000 هدفًا على ملعبه بعد مانشستر يونايتد وتشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل ليفربول إلى الهدف رقم 1000 له على ملعب أنفيلد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك ضيفه كريستال بالاس. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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واستضاف ليفربول غريمه كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرمينو هدف المباراة الثاني، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الأول، ليصل ليفربول إلى الهدف رقم 1000 له على مستوى البريميرليج في ملعبه أنفيلد.

وبالوصول إلى هذا الرقم، يكون ليفربول هو ثالث نادي في إنجلترا يحقق هذا الرقم، وذلك بعد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وتشيلسي في ستامفورد بريدج.

وواصل فيرمينو الابتعاد في صدارة هدافي البريميرليج تاريخيًا بالنسبة للاعبين البرازيليين، متفوقًا على أقرب ملاحقيه فيليبي كوتينيو بفارق 4 أهداف.