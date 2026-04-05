أشاد هانز كراي جونيور في برنامج «Goedemorgen Eredivisie» بإسماعيل سايباري، الذي كان مرة أخرى عاملاً حاسماً لصالح بي إس في في المباراة التي أقيمت على أرضه ضد إف سي أوتريخت (4-3). وذكر محمد إهاتارين على الفور اسم أحد الأندية الأوروبية الكبرى، في حال ما إذا قرر هذا اللاعب المتميز مغادرة هولندا في المستقبل.

"لا أشعر بالقلق بشأن بي إس في، لأنني رأيت إسماعيل سايباري. لقد كان رائعاً للغاية!"، هكذا ابتهج كراي بعد أداء لاعب الوسط المهاجم ضد أوتريخت يوم السبت، قبل أن يعطي الكلمة لزميله على الطاولة إهاتارين.

"إنه لاعب رائع جدًا، إيزي، نعم"، يؤكد صانع ألعاب فورتونا سيتارد. "لقد كان حاسمًا مرة أخرى أمس (السبت، محرر)". سجل صيباري هدفين مع بي إس في، الذي أصبح بطلًا غير رسمي بعد الفوز 4-3 على أرضه.

ويواصل إهاتارين: "لديه الجرأة، كما ترى براعته. إنه قوي للغاية"، وفقًا للاعب PSV السابق، الذي يرى أن سايباري سيصل إلى القمة الأوروبية. "أود أن أراه في بايرن ميونيخ، مائة بالمائة. لديه تلك الصفات"

من وجهة نظر إهاتارين، سايباري جاهز للانتقال إلى مستوى أعلى، بعد أن كان لاعباً مهماً لعدة سنوات في صفوف المتصدر من أيندهوفن. "إنه حاسم حقاً لـ PSV، حاسم حقاً."

"في رأيي، أصبح سايباري أفضل بعد غياب ريكاردو بيبي. حيث لعب غوس تيل في مركز المهاجم بشكل غير تقليدي وتراجع إلى الخلف. ودخل سايباري في المقدمة، والعكس صحيح"، وقد لاحظ كراي أن سايباري حقق تقدمًا حقيقيًا في الفترة الأخيرة.

يتمتع سايباري بعقد مع بي إس في يمتد لأكثر من ثلاث سنوات. وقد خاض بالضبط 140 مباراة مع النادي الرائد في أيندهوفن، وسجل 41 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة.