إيكر كاسياس يصف جيرارد بيكيه: "طفل شقي وأحمق كامل!"

المشاحنات مستمرة حتى بعد اعتزالهما

تناول أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس زميله السابق في منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه والذي يعد أسطورة برشلونة بدوره، واصفًا إياه بشكل صريح للغاية.

ونشر صانع المحتوى الإسباني الشهير "إيباي يانوس" عبر تويتر، تغريدة تظهر محادثة جرت اليوم بينه وبين كاسياس على "واتساب" كاتبًا عليها: "لقد استيقظ هادئًا اليوم (كاسياس)".

وفي المحادثة سأله إيباي عن بيكيه قائلًا: "إيكر.. أجبني بصراحة عن رأيك في بيكيه، ألا يتسم بالحمق بعض الشيء؟".

ليرد عليه كاسياس بوضوح: "طفل شقي وأحمق بوضوح".

ويعد النجمان نشطين للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي ويقعان في متاعب عديدة بسببها رغم أن بيكيه يعود تاريخ وجوده على منصات التواصل لما هو قبل وجود كاسياس بمدة ليست بالقليلة.