مشاركة تابع GOAL على جوجل

يواجه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقبة كبيرة أمام مستقبله الدولي بعدما رفضت المحكمة إعادة جدولة محاكمته المرتقبة بتهمة الاعتداء، إذ من المقرر حاليًا أن تبدأ الإجراءات القضائية خلال الأسبوع الافتتاحي لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2028.

إعلان

المحكمة ترفض طلب إعادة الجدولة

تلقى الدولي الإنجليزي توني رفضًا لطلب قانوني بتغيير موعد محاكمته بتهمة الاعتداء، ما قد يهدد مشاركته في يورو 2028. ويُتهم مهاجم الأهلي بنطح رجل يُدعى سابر دا سيلفا ولكمه، خلال مشادة في أحد الملاهي الليلية بوسط لندن في ديسمبر.

ولم يحضر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جلسة محكمة ساوثوارك الملكية يوم الأربعاء، حين دفع فريق الدفاع عنه بأن الجدول الحالي قد يتعارض مع التزاماته المهنية. وكان توني قد نفى تهمة الاعتداء المفضي إلى أذى جسدي فعلي خلال جلسة عُقدت الشهر الماضي، وتحدد لاحقًا موعد لمحاكمة تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام تبدأ في 12 يونيو 2028، أي بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق يورو 2028.

ولم تُقنع هذه الحجج القاضي توني باومجارتنر، الذي وصف الطلب بأنه «تخميني» بطبيعته. وأكد القاضي أن مصلحة العدالة لن تتحقق بتغيير موعد سبق الاتفاق عليه بناءً على احتمال استدعاء اللاعب إلى المنتخب بعد عامين. غير أنه أشار إلى إمكانية إعادة النظر في الطلب في مرحلة لاحقة إذا جرى ضم توني في نهاية المطاف إلى القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا في البطولة.

تفاصيل الواقعة المزعومة

وتعود الاتهامات الموجهة إلى نجم برينتفورد السابق إلى واقعة شهدها ملهى 100 واردور ستريت في لندن. وخلال جلسة سابقة، أُبلغت المحكمة بأن مشادة اندلعت بين اللاعب والسيد دا سيلفا، إذ تواجه الرجلان وجهًا لوجه بحسب التقارير، قبل أن يندفع توني إلى الأمام وينطح المشتكي، وفق ما يُزعم، ثم يوجه إليه عدة لكمات. وحققت شرطة العاصمة في الواقعة، ووُجهت التهمة إلى اللاعب في أواخر يوليو.

إعلان إعلان

واعترف الممثل القانوني لتوني، محاميه مزمل حسين، مستشار الملك، أمام المحكمة بأن معرفته الشخصية بكرة القدم محدودة، لكنه سلط الضوء على مشاركة توني الأخيرة مع المنتخب الوطني. وقال حسين أثناء دفاعه عن تغيير الموعد: «قيل لي إنه كان ضمن القائمة في النسخة الأخيرة عام 2024، وضمن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم».

مواضيع ذات صلة

مكانة المهاجم الدولية

ويكتسب توقيت المحاكمة حساسية خاصة بالنظر إلى كون توني عنصرًا دائم الحضور في صفوف منتخب إنجلترا. فقد مثّل بلاده في النسخة الأخيرة من كأس العالم، وخاض 10 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، سجل خلالها هدفًا واحدًا في مسيرته الدولية حتى الآن.

ورغم أنه كان عنصرًا أساسيًا في بطولات سابقة، فإنه لم يُضم إلى القائمة الأخيرة لمنتخب إنجلترا في مبارياته الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية، وهو ما يعكس شدة المنافسة على مراكز الهجوم في ظل الجهاز الفني الحالي.

إعلان

مسيرة نحو السعودية

بدأ صعود توني إلى الأضواء من الدرجات الدنيا في كرة القدم الإنجليزية، إذ استهل مسيرته الاحترافية مع نورثهامبتون تاون. وتنقل بين عدة أندية، من بينها ويغان أتلتيك وبيتربره يونايتد، قبل أن ينتقل انتقالًا شكّل نقطة تحول في مسيرته إلى برينتفورد عام 2020، حيث سجل 72 هدفًا على مدار أربع سنوات مع الفريق.

وفي خطوة فاجأت كثيرًا من الجماهير والمحللين على حد سواء، قرر توني مغادرة الكرة الإنجليزية عام 2024 للانضمام إلى الأهلي، أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.