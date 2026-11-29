في محاولة للسيطرة على الوضع وكل ما يقال حوله خارج الملعب، قطع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، صمته بشأن العروض الإنجليزية لرحيله عن قلعة الكؤوس.
خلال الأسابيع الماضية، لم يتوقف الحديث في الصحافة الإنجليزية عن اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته كمانشستر يونايتد، آرسنال، توتنهام وغيرهم.
وفي هذا الشأن، علق توني بوضوح نافيًا كل ما يقال بشأن، صحيح أنه لم يؤكد مدى دخوله في مفاوضات من عدمه، لكنه شدد على تركيزه مع الراقي.
وقال توني، في تصريحاته للصحفيين: "لا صحة لما يقال أنا لاعب الأهلي فقط، هذا ما أنا مركز عليه حاليًا. سمعت عن كل ما يثار حولي خارج الملعب وعن أين سأكون؟؛ أنا هنا ومستمر هنا، ولا أهمية لما يقال بالنسبة لي، أنا لاعب كرة قدم وتركيزي فقط على ما أقوم به في أرضية الملعب".
وانتقل المهاجم الإنجليزي للحديث عن غضب جمهور الأهلي تجاه المدرب مارينو بوسيتش، حيث ظل يهتفون ضده طوال مواجهة التعاون بالأمس، رغم فوز الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2026-27.
وقال هداف الأهلي: "أتفهم أن الجمهور محبط مما يحدث، لكن بصراحة، السلبية قبل المباراة لن تساعدنا كلاعبين، كما تعلمون يجب أن تكونوا إيجابيين، استمروا في دعمنا والوقوف معنا، نأمل أن نواصل تقديم شيء مميز هذا الموسم".
وأضاف: "هذا رأي الجماهير بالمدرب، وأنا أتفهم شعور الإحباط لديهم، واجبنا هو التركيز داخل الملعب والاستمرار بتقديم أفضل ما لدينا".
من جانبه، انتقد الناقد الرياضي إبراهيم العنقري عدم دعم إيفان توني لمدربه مارينو بوسيتش، مؤكدًا أنه كان عليه معارضة الجماهير.
وعلق العنقري، في تصريحاته لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد": "استغربت حديث توني عن المدرب، كان عليه الوقوف مع مدربه، كان عليه أن يقول (هذا رأي الجمهور، وأنا لا أتفق معه)، الجمهور قد يهاجم المدرب، لكن الغريب أن الهجوم جاء من رابطة النادي الرسمية، وهذا يعني أن هناك انشقاق داخل النادي".
جدير بالذكر أن الجمهور يضغط بقوة على إدارة الأهلي لإقالة بوسيتش، بعد تلقيه أربع هزائم في مختلف البطولات، والفوز في ثماني مباريات فقط منذ التعاقد معه قبل بداية الموسم الجاري.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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