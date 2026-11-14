مانشيني: متفائل رغم خسارة الذهاب.. وبلجيكا مثل فرنسا!

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تلعب إيطاليا من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم 2026/2027 خارج أرضها أمام بلجيكا، حيث تكفيها نتيجتان من أصل ثلاث نتائج محتملة لضمان التأهل. وقال روبرتو مانشيني في مؤتمر صحفي إنه فخور بامتلاك هذه الفرصة.

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الفوز هو كل ما يريدونه. إيطاليا بقيادة روبرتو مانشيني تواجه بلجيكا غدًا في الساعة 20:45 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، وعلى المحك مقعد في المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية 2026/2027.

فوز إيطاليا على فرنسا وضع الفريق في صدارة المجموعة الأولى من الدرجة الأولى، وأبقاهم متقدمين بنقطة واحدة على بلجيكا. كما أن التعادل سيضمن التأهل أيضًا، بغض النظر عن نتيجة فرنسا.

بلجيكا ألحقت هزيمة ثقيلة بإيطاليا في مباراة الذهاب. وفي معرض حديثه عن المباراة عبر قناة سكاي وفي مؤتمر صحفي اليوم، دعا المدرب مانشيني إلى الهدوء رغم اعتزازه بالحصول على هذه الفرصة.

الاعتزاز: «وجودنا هنا ولعبنا من أجل التأهل في هذه المجموعة مصدر فخر بسبب ما قدمه اللاعبون حتى الآن. لن يكون الأمر سهلًا؛ بلجيكا منتخب ممتاز».

هزيمة الذهاب: «كنت إيجابيًا إلى حد ما حتى بعد الهزيمة في مباراة الذهاب: أعتقد أن الفريق لعب بشكل مختلف في الشوط الثاني، رغم أن بلجيكا ربما استحقت الفوز في المجمل.»

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بلجيكا مثل فرنسا: «سنلعب بطريقتنا كما فعلنا دائمًا. أعتقد أن بلجيكا فريق مكوّن من لاعبين يتمتعون بالمهارة الفنية والسرعة؛ وهم لا يختلفون كثيرًا عن فرنسا.

شكوك التشكيلة: «شكوك قبل الحصة التدريبية الأخيرة؟ سنرى صباح الغد. أجرى اللاعبون حصة استشفاء اليوم وسنقيّم حالتهم غدًا. اعتقدنا أن كامبياجي سيكون جاهزًا مجددًا؛ جربنا ذلك هذا الصباح، لكنه كان يشعر بالألم. سنجري بالتأكيد تغييرين (كامبياجي وفراتيسي)، لكن علينا أن نقيّم من يحتاج إلى راحة.»

كالافيوري وديماركو على الجناح: نعم، سيتعين علينا تقييم ذلك غدًا. لعب ديماركو هناك خيار نفكر فيه منذ بعض الوقت. سنقرر غدًا؛ يجب الحكم على الأمور وفقًا للمباراة، بما في ذلك خلال مجرياتها.

الحذر من بلجيكا: «مباراة خطيرة؟ بالتأكيد، لأنها الأخيرة. ننطلق بأفضلية طفيفة، لكن هذا لا يعني أن نكتفي بها. ستكون مباراة جيدة أمام فريق خرج من كأس العالم أمام إسبانيا في الدقيقة الأخيرة فقط.»