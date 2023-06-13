"إنه يومي" .. رد غاضب من نجم ريال مدريد الجديد بعد سؤاله عن كيليان مبابي!

رد فعل غير متوقع من براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد خلال مؤتمر تقديمه..

لم يكن براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد معجبًا بتوجيه سؤال له عن إمكانية أن يتحرك النادي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

مستقبل مبابي عاد إلى الواجهة في الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قيام الفرنسي بتوجيه خطاب إلى باريس سان جيرمان يؤكد خلاله أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد في عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ريال مدريد قام يوم الثلاثاء بتقديم براهيم دياز لاعبًا جديدًا في صفوفه، وذلك بعدما قضى ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة في ميلانو الإيطالي.

ومع وجود الكثير من الحديث عن كيليان مبابي وارتباطه بريال مدريد خلال الساعات الماضية، تم سؤال براهيم دياز خلال المؤتمر الصحفي بعد تقديمه عن إمكانية اللعب بجوار النجم الفرنسي.

الجناح الإسباني رد بصورة غاضبة على السؤال قائلًا: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، اليوم هو يومي فقط، لكنني تخيلت السؤال".

وأضاف: "أنا سعيد لعودتي إلى ريال مدريد، وسأكون سعيدًا أيًا كان اللاعبين المتواجدين في غرفة الملابس".

ويعد براهيم دياز ثاني صفقة رسمية يعلن عنها ريال مدريد في صيف 2023، وذلك بعد صفقة استعادة الظهير الأيسر فران جارسيا من رايو فاييكانو.