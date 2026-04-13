بحسب مدرب برايتون وهوف ألبيون، فابيان هورتسلر، فإن ماتس ويفر «أحد أفضل اللاعبين الهولنديين في العالم». ويرى مدربه أن اللاعب البالغ 26 عامًا يستحق أيضًا أن يذهب إلى كأس العالم.

ويفر يتطور في برايتون ليصبح أحد أعمدة الفريق. وفي نهاية الأسبوع الماضي أظهر أنه ذو قيمة لا تُقدّر بثمن لفريقه: فبهدفين قاد النوارس بمفرده لتجاوز بيرنلي: 0-2.

وخارج المدينة الساحلية يبدو أن لاعب كرة القدم المولود في بورنه قد نُسي إلى حد ما. وتعود آخر مباراة دولية لويفر إلى يونيو/حزيران 2025، حين سُمح له بالمشاركة 45 دقيقة كلاعب وسط دفاعي أمام مالطا.

وفي هذه الأثناء، تحوّل ويفر في برايتون إلى الظهير الأيمن الأساسي. وفي هذا المركز يترك لاعب المنتخب صاحب 14 مباراة دولية انطباعًا كبيرًا لدى هورتسلر. وقال بعد فوز فريقه في غرفة الصحافة بملعب تيرف مور: «نمنحه الحرية لمهاجمة المساحات باتجاه خط الوسط».

وأضاف الألماني مادحًا مواطننا: «هذه إحدى نقاط قوته. لقد تطوّر بشكل ممتاز كظهير لأنه يملك تلك الحرية، وعلى الصعيد الدفاعي هو قوي جدًا بدنيًا».

ثم يرفع هورتسلر من سقف الإشادة أكثر: «بالنسبة لي هو في هذه اللحظة أحد أفضل اللاعبين الهولنديين في العالم، لذلك آمل أن يحصل على فرصة للذهاب إلى كأس العالم. إنه يستحق ذلك تمامًا».

غير أن كومان يبدو أنه يتخذ خيارات أخرى في مركز الظهير الأيمن. إذ يُفضّل دينزل دومفريس (إنتر) ويوريين تيمبر (آرسنال). وقد عوّض لوتشاريل غيرترويدَا (سندرلاند) تيمبر المصاب خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة.