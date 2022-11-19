إنفانتينو: لا أتمنى اعتزال ميسي ورونالدو .. والعرب سيظهرون وجههم الحقيقي

رئيس فيفا يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم

أكد السويسري جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أنه يتمنى استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب، حتى المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال إنفانتينو خلال تصريحات بثت عبر قناة "بي إن سبورتس": "كأس العالم سيفتح أعين الجميع، خاصة الذين يتعاملون بسلبية مع العرب، وسيُظهر الوجه الحقيقي للدول العربية".

جياني أضاف: "للأسف منتخبي المفضل غير موجود في كأس العالم، ولكن سأركز مع جميع المنتخبات المتواجدة، ولكن لا شيء يعوض غياب منتخب بلادي عن كأس العالم".

رئيس فيفا تحول للحديث عن الثنائي "ميسي ورونالدو، حيث أكد على أنه لا يتمنى اعتزال الثنائي، إلا بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "إذا فاز ميسي أو رونالدو بكأس العالم 2022، ستكون تتويجًا لمسيرته، وسيسعى الآخر للبقاء كي يحقق نفس الإنجاز".