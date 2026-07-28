إنفانتينو يفاجئ الجميع بخطة بيع كأس العالم .. ويويفا يعترض في بيان رسمي: من المستفيد من وراء ذلك؟!

وفقًا لما أوردته صحف «التايمز» و«التلغراف» و«فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لبيع ما بين 20 و30 في المائة من الأسهم في شركة لم تُنشأ بعد، من المقرر أن تتولى إدارة كأس العالم. وقد سارع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى توجيه انتقادات حادة لهذه الخطة.

ووفقًا للتقارير، فإن اتفاقيات مبدئية بشأن شروط الصفقة قد تم توقيعها بالفعل. وقد تبلغ قيمة هذه الصفقة ما يعادل أكثر من 17 مليار يورو.

ويُقال إن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم التشاور معها بشأن الخطة، وإن بنك الاستثمار «جيه بي مورجان» يتولى إدارة العملية.

وبناءً على ذلك، قد يصبح إنفانتينو، الذي لا يجوز له بموجب النظام الأساسي أن يظل رئيسًا للفيفا إلا حتى عام 2031، مفوضًا للمنظمة الجديدة بعد ذلك. وستحتفظ الفيفا بالأغلبية، في حين يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص شراء حصص أقلية بقيمة تصل إلى المليارات.

وفيما يتعلق بتقرير صحيفة «التايمز»، اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هذا التقرير يتجاوز حدًا «لا يجوز للمؤسسات الرائدة في عالم كرة القدم تجاوزه أبدًا.

وتابع يويفا: «إن الاتحاد الأوروبي يأخذ هذه المسألة على محمل الجد للغاية. وينبغي على جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم أن تحذو حذونا. إن روح كرة القدم وقيادتها ليستا أصولاً يمكن التداول بها – لا سيما عندما يكون من غير الواضح تماماً من الذي يستفيد مالياً من ذلك. لا أحد منا يمتلك كرة القدم. وليس من حق فيفا بيعها».

ونظرًا لأن الجزء الأكبر من الإيرادات يذهب إلى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، فإن المال يُعد بالنسبة لإنفانتينو أداة للسلطة. ويريد رئيس فيفا إعادة انتخابه العام المقبل حتى عام 2031.

وعلى عكس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، أفادت صحيفة «جارديان» أن «أكثر من 200» اتحاد قد وقعت على خطاب دعم لإعادة انتخاب السويسري.

وكانت صحيفة «جارديان» قد أفادت مؤخرًا بأن فيفا حقق إيرادات تقدر بنحو 13.1 مليار يورو من البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؛ كأس العالم 2026.